La fidanzata di Jorge Martin racconta il calvario in Qatar: “Credeva di morire. Piangevamo terrorizzati”

Maria Monfort racconta il dramma vissuto dal fidanzato Jorge Martin in MotoGP 2025: dagli infortuni di Sepang all’incidente in Qatar, quando il pilota Aprilia temeva di morire.
A cura di Michele Mazzeo
La stagione MotoGP 2025 di Jorge Martin è stata segnata dal dolore e dalla paura. Doveva essere l'anno della difesa del titolo conquistato nel 2024, il primo con il numero 1 sulla carena dell'Aprilia, invece si è trasformato in un lungo calvario fisico e mentale. A raccontarlo è Maria Monfort, compagna del pilota spagnolo, che in un documentario prodotto dalla MotoGP ha ripercorso i passaggi più duri di un'annata da dimenticare.

Il primo colpo arriva nei test di Sepang, in Malesia. Martin cade violentemente dalla RS-GP e riporta fratture alla mano destra e al piede sinistro. È il momento in cui la stagione prende una piega inattesa. "Jorge mi ha chiamato dall'ospedale. Ha iniziato a piangere e anch'io ho fatto lo stesso. È stata una tragedia", ricorda Maria.

Nonostante tutto, il campione spagnolo reagisce e prova a forzare i tempi del recupero, consumando tutte le energie nella riabilitazione. Ma la sfortuna non si ferma: durante un allenamento su motard arriva un nuovo infortunio, con la frattura della mano sinistra.

Il punto di non ritorno è però il Gran Premio del Qatar. Al rientro in gara, a Losail, Martin cade e viene colpito dall'accorrente Fabio Di Giannantonio che non ha potuto evitarlo. L'impatto è devastante: pneumotorace e fratture multiple alle costole.

Maria è al suo fianco in ospedale: "Sono entrata nella stanza d'ospedale, ho guardato Jorge e abbiamo subito iniziato a piangere. Era come dirsi: ‘Non so cosa succederà, ma ti amo'". La paura prende il sopravvento. "Mi ha detto che era sicuro che sarebbe morto. Era distrutto, dubitava persino di poter correre ancora".

Martin riesce comunque a tornare in pista, mostrando segnali di ripresa con un settimo posto in Repubblica Ceca e un quarto in Ungheria. Poi un altro stop, a Motegi, nella Sprint del GP del Giappone, con una nuova frattura alla clavicola. Una stagione spezzata, ma non conclusa nella resa. "Sarò qui finché il mio corpo e la mia mente me lo permetteranno", ha spiegato il pilota.

Il 2025 di Jorge Martin si chiude così: senza la possibilità di difendere veramente il suo titolo, ma con la consapevolezza di essere sopravvissuto all'anno più difficile della sua carriera.

