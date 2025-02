video suggerito

Come sta Jorge Martin dopo la paurosa caduta a Sepang: fratture multiple, dovrà operarsi Le ultime notizie su Jorge Martin dopo la tremenda caduta nei test di Sepang di MotoGP raccontano di fratture multiple alla mano e al piede. Dovrà finire sotto i ferri. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tempi duri Jorge Martin, campione del mondo incarica della MotoGP. Il nuovo pilota dell'Aprilia ha rimediato un brutto infortunio durante la violenta caduta nei test di Sepang. Lo spagnolo che ha letteralmente preso il volo, ricadendo malamente sull'asfalto, ha riportato una serie di fratture che compromettono dunque l'inizio della stagione.

Come sta Jorge Martin, le ultime notizie sulle condizioni del pilota dopo la caduta

Le ultime notizie sulle condizioni di Jorge Martin sono state rese note dalla sua scuderia, l'Aprilia, attraverso una nota ufficiale. In pratica il campione iridato ha rimediato: "Una frattura chiusa della quinta testa metacarpale della mano destra e una frattura chiusa del terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro". La buona notizia è che fortunatamente la TAC e la risonanza magnetica hanno scongiurato il rischio di ulteriori lesioni in altre parti del corpo. Sempre cosciente, Martin trascorrerà la notte in ospedale e poi rientrerà in Europa dove è previsto un intervento chirurgico per rimediare ai danni alla mano destra e al piede sinistro.

Cosa è successo a Martin, la dinamica dell'incidente nei test di Sepang

Quello capitato a Martin non è stato il primo imprevisto dei suoi test, visto che in precedenza era stato protagonista di un incidente alla curva 1. Una situazione che l'aveva costretto a salire sulla sua seconda moto. Molto più grave il secondo schianto con l'ex pilota Ducati che dopo una curva è stato letteralmente disarcionato dalla sua moto finendo per atterrare in malo modo. Dopo aver sbattuto pesantemente braccia e gambe, violentissimo il colpo con la testa sull'asfalto, con il casco provvidenziale per salvare il pilota spagnolo. Le conseguenze per lui sarebbero potute essere ben peggiori. Per lui i test sono finiti e bisognerà ora capire quando e come potrà tornare in pista considerando che l'inizio della nuova stagione di MotoGP sarà a fine febbraio in Thailandia.

Leggi anche Jorge Martin in ospedale dopo una brutta caduta nei test MotoGP: sbalzato dalla sua Aprilia in curva 2

Test sfortunati anche per altri due piloti, ovvero Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Il primo ha riportato la frattura dell'osso metacarpale della mano sinistra, mentre il secondo si è fratturato la clavicola sinistra. Entrambi dovranno finire sotto i ferri.