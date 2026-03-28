MotoGP
video suggerito
Live

LIVE Moto GP USA, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

In diretta dal circuito di Austin il MotoGP USA 2026 con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 20:55. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it.

Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
28 Marzo 2026 7:00
Ultimo agg. 8:02
0 CONDIVISIONI
Immagine

In diretta dalle 14:35 le prove libere con le qualifiche di MotoGP, la gara sprint del GP USA 2026 è in programma alle 20:55: la cronaca giro per giro dal circuito di Austin in tempo reale. Diretta TV su Sky e TV8.

08:01

Le caratteristiche del circuito di Austin per il GP USA di Moto GP

Immagine

Il circuito di Austin presenta dei tratti insidiosi per i piloti che si ritroveranno ad affrontare 20 curve, di cui 11 a sinistra e 9 a destra. In totale è lungo 5,513 chilometri e il rettilineo più importante misura 1,2 chilometri: qui le moto possono arrivare fino a 350 km/h e potrebbero avvenire proprio lì i sorpassi decisivi. Sarà un'occasione da non perdere per Marc Marquez che su quella pista è assoluto dominatore con le sue vittorie consecutive dal 2013 al 2018, alle quali si aggiunge quella del 2021.

A cura di Ada Cotugno
07:32

A che ora italiana iniziano le qualifiche di Moto GP, Moto3 e Moto2

Sarà giorno di qualifiche anche per i piloti di Moto 2 e Moto 3 che entreranno in scena subito dopo la MotoGP. La Q1 di Moto3 comincerà alle ore 18:45, mentre alle 19:40 ci saranno le qualifiche di Moto2.

A cura di Ada Cotugno
07:12

Dove vedere la Moto GP USA oggi: gli orari tv di gara sprint e qualifiche per la pole

Sarà un pomeriggio ricco di eventi da seguire sia su Sky che in contemporanea in chiaro su TV8. Si comincia con le qualifiche della MotoGP che cominceranno alle 16:50, mentre invece la Sprint Race comincerà alle ore 21:00.

A cura di Ada Cotugno
07:00

MotoGP USA, oggi in programma qualifiche e gara sprint: la diretta su Sky e in chiaro su TV8

Oggi a partire dalle 16:10 i piloti della MotoGp saranno impegnati con le qualifiche e la Sprint Race del MotoGP USA. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in contemporanea anche in chiaro su TV8 per gli appassionati che non posseggono un abbonamento.

A cura di Ada Cotugno
11:00

La gara sprint del MotoGP USA in programma alle 20:55

A chiudere la serata ci sarà la gara sprint sul circuito di Austin, l'ultimo appuntamento prima della gara di domani. Comincerà alle ore 21:00 e, proprio come le qualifiche, sarà visibile sia su Sky che in contemporanea su TV8.

A cura di Ada Cotugno
Immagine
Immagine
MotoGP
News Calendario Classifica
MotoGP
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
MotoGP
api url views