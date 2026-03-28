LIVE Moto GP USA, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

In diretta dalle 14:35 le prove libere con le qualifiche di MotoGP, la gara sprint del GP USA 2026 è in programma alle 20:55: la cronaca giro per giro dal circuito di Austin in tempo reale. Diretta TV su Sky e TV8.
Le caratteristiche del circuito di Austin per il GP USA di Moto GP
Il circuito di Austin presenta dei tratti insidiosi per i piloti che si ritroveranno ad affrontare 20 curve, di cui 11 a sinistra e 9 a destra. In totale è lungo 5,513 chilometri e il rettilineo più importante misura 1,2 chilometri: qui le moto possono arrivare fino a 350 km/h e potrebbero avvenire proprio lì i sorpassi decisivi. Sarà un'occasione da non perdere per Marc Marquez che su quella pista è assoluto dominatore con le sue vittorie consecutive dal 2013 al 2018, alle quali si aggiunge quella del 2021.
A che ora italiana iniziano le qualifiche di Moto GP, Moto3 e Moto2
Sarà giorno di qualifiche anche per i piloti di Moto 2 e Moto 3 che entreranno in scena subito dopo la MotoGP. La Q1 di Moto3 comincerà alle ore 18:45, mentre alle 19:40 ci saranno le qualifiche di Moto2.
Dove vedere la Moto GP USA oggi: gli orari tv di gara sprint e qualifiche per la pole
Sarà un pomeriggio ricco di eventi da seguire sia su Sky che in contemporanea in chiaro su TV8. Si comincia con le qualifiche della MotoGP che cominceranno alle 16:50, mentre invece la Sprint Race comincerà alle ore 21:00.
MotoGP USA, oggi in programma qualifiche e gara sprint: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Oggi a partire dalle 16:10 i piloti della MotoGp saranno impegnati con le qualifiche e la Sprint Race del MotoGP USA. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in contemporanea anche in chiaro su TV8 per gli appassionati che non posseggono un abbonamento.
La gara sprint del MotoGP USA in programma alle 20:55
A chiudere la serata ci sarà la gara sprint sul circuito di Austin, l'ultimo appuntamento prima della gara di domani. Comincerà alle ore 21:00 e, proprio come le qualifiche, sarà visibile sia su Sky che in contemporanea su TV8.