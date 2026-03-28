LIVE Moto GP USA, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Il circuito di Austin presenta dei tratti insidiosi per i piloti che si ritroveranno ad affrontare 20 curve, di cui 11 a sinistra e 9 a destra. In totale è lungo 5,513 chilometri e il rettilineo più importante misura 1,2 chilometri: qui le moto possono arrivare fino a 350 km/h e potrebbero avvenire proprio lì i sorpassi decisivi. Sarà un'occasione da non perdere per Marc Marquez che su quella pista è assoluto dominatore con le sue vittorie consecutive dal 2013 al 2018, alle quali si aggiunge quella del 2021.