MotoGP, GP Americhe 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin

Niente pausa per la MotoGP che torna in pista per il terzo appuntamento del campionato 2026: da venerdì 27 a domenica 29 marzo infatti il Motomondiale fa tappa sul circuito di Austin per il GP delle Americhe.

Il programma del terzo round stagionale della classe regina è quello consueto: venerdì i piloti della MotoGP (ma anche di Moto2 e Moto3) scendono sul tracciato del COTA per le prove libere (le FP1) e le pre-qualifiche, sabato poi è il turno delle FP2, delle qualifiche con Q1 e Q2 e della Sprint Race, domenica si chiude quindi con la gara che assegnerà il bottino più ingente di punti iridati. A causa del fuso orario non sono invece quelli abituali gli orari italiani delle varie sessioni sul circuito di Austin così come gli orari della diretta TV e del live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8 dell'intero GP delle Americhe che si aprirà nella oggi.

Dopo quanto visto nei primi due round della stagione, già dal venerdì in Texas tutti gli occhi saranno puntati sulle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, reduci dalla doppietta in Brasile, e sulle Ducati che, più in qualifica e nelle gare sprint che nella gara della domenica, finora hanno reso al meglio soltanto con in sella Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez (che torna su uno dei tracciati su cui si trova meglio). Oltre agli altri alfieri motorizzati dalle case di Noale e Borgo Panigale (rispettivamente Raul Fernandez e Ai Ogura, e Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli), sarà inoltre interessante capire quanto KTM (soprattutto con Pedro Acosta), Yamaha e Honda siano realmente competitive rispetto alle moto italiane sul tracciato sinistrorso di Austin.

Gli orari italiani su Sky e TV8 del GP Americhe di MotoGP ad Austin

Questi gli orari TV del GP delle Americhe del Motomondiale 2026, con la programmazione televisiva completa dell'intero weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Austin sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8.

Venerdì 27 marzo

15:00 – 15:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:50 – 16:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

16:45 – 17:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

19:15 – 19:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

20:05 – 20:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

21:00 – 22:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:00 – 15:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 15:50 – 16:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 16:45 – 17:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 19:15 – 19:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 20:05 – 20:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 21:00 – 22:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) Sabato 28 marzo

14:40 – 15:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:25 – 15:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

16:10 – 16:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

16:50 – 17:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

18:45 – 19:25: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

19:40 – 20:20: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

21:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

14:40 – 15:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 15:25 – 15:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 16:10 – 16:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 16:50 – 17:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) 18:45 – 19:25: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) 19:40 – 20:20: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) 21:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) Domenica 29 marzo

17:40 – 17:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

19:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 20:15)

20:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 21:30)

22:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 23:10)

Dove vedere il GP Americhe della MotoGP in diretta TV e streaming

Il GP delle Americhe della MotoGP 2026 è trasmesso in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. Prove libere, qualifiche, sprint race e gara di scena sul circuito di Austin saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previo acquisto del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire il terzo weekend stagionale del Motomondiale anche su NOW.

Le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece domenica trasmetterà in differita le gare del Gran Premio delle Americhe di Moto3 (alle ore 20:15), Moto2 (alle ore 21:30) e MotoGP (alle ore 23:10). Agli stessi orari sarà possibile seguire qualifiche e gare del terzo GP del Motomondiale 2026 di scena a Austin anche in streaming gratis su tv8.it.