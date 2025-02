video suggerito

Jorge Martin in ospedale dopo una brutta caduta nei test MotoGP: sbalzato dalla sua Aprilia in curva 2 Jorge Martin è stato portato in ospedale dopo una brutta caduta nei test MotoGP: il campione del mondo è stato sbalzato dalla sua Aprilia in curva 2 a Sepang.

A cura di Vito Lamorte

Non è iniziato benissimo il 2025 di Jorge Martin. Il campione del mondo in carica è stato protagonista di una brutta caduta in curva 2 nel corso della prima giornata di test ufficiali della MotoGP a Sepang: il pilota spagnolo è stato sbalzato dalla sua RS-GP 25 ed è atterrato con violenza sull'asfalto. Bandiera rossa per qualche minuto e pilota portato al centro medico per i primi controlli prima del trasferimento all'ospedale di Nilai per ulteriori accertamenti.

Martin è stato protagonista di due cadute in successione, la prima in curva-1 e la seconda in curva-2: il secondo crash ha avuto le conseguenza peggiori sul fisico del pilota spagnolo a causa di un impatto molto pesante sull’asfalto.

Il campione del mondo in carica era già caduto poco dopo l'inizio dei test, questa volta alla prima curva del circuito malese, ma è rientrato ai box senza problemi per poi tornare in pista. Poco dopo Martin stava per affrontare la seconda curva di Sepang, quando la sua moto lo ha sbalzato con violenza e lo ha fatto volare in aria prima di schiantarsi sull'asfalto.

Nelle immagini si può vedere che Jorge Martín ha preso una bella botta in testa dopo l'impatto con la pista: i paramedici lo hanno prima portato al centro medico della struttura, dove è stato sottoposto ai primi controlli. Il pilota spagnolo era cosciente e lamentava amaramente un forte dolore al piede sinistro e alla mano destra.

Dopo i primi esami, i medici hanno deciso di trasportarlo in ambulanza all'ospedale Aurelius di Nilai, una cittadina situata a sei chilometri dal circuito: al momento dell'incidente, il pilota spagnolo aveva completato solo cinque giri lanciati ed era ultimo in classifica. Solo una volta conosciuta l'entità esatta della situazione si potrà valutare il ritorno di Martin in pista nei prossimi due giorni a Sepang.