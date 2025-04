video suggerito

Jorge Martin pubblica una foto dall'ospedale: "Poteva andare molto peggio". Ha 11 costole rotte Jorge Martin si trova in ospedale in Qatar dopo il terribile incidente nel quale è stato coinvolto. Il pilota spagnolo dell'Aprilia ha postato un'immagine davvero molto forte.

A cura di Alessio Morra

Jorge Martin è davvero sfortunato. Dopo la duplice frattura alla mano che non gli ha permesso di correre le prime tre gare del campionato, da campione in carica, è tornato in Qatar ed è stato autore di un incidente davvero spaventoso. Fabio Di Giannantonio ha detto: "Questa è stata la scena più brutta che ho visto nella mia vita. Avevo la pelle d'oca". Martin è in ospedale, resta ricoverato in ospedale e l'Aprila ha rilasciato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Il pilota intanto ha pubblicato due sue foto sui social, immagini davvero molto forti. Undici costole fratturate.

Il comunicato dell'Aprilia: undici costole rotte per Jorge Martin

L'Aprilia ha diffuso un comunicato sulle condizioni di salute di Jorge Martin, nel quale si evidenzia che le costole rotte non sono sei, ma addirittura otto. Il pilota spagnolo dovrà rimanere ancora qualche giorno in ospedale in Qatar a causa dello pneumatorace: "Jorge Martin ha passato la notte all’Hamad General Hospital. Non si evidenziano alterazioni traumatiche a carico dell’encefalo, della colonna cervicale e degli organi addominali.Un aggiornamento riguarda le fratture costali degli archi costali posteriori che risultano essere otto, dalla prima all’ottava e ulteriori tre fratture costali a carico degli archi laterali, dalla settima alla nona. Si nota anche una minima soffusione pleurica nel contesto dello pneumotorace noto. Jorge rimarrà all’Hamad International Hospital per qualche giorno sino a risoluzione dello pneumotorace".

Il post e le foto dall'ospedale di Martin: "Poteva andare molto peggio"

Il campione del mondo della MotoGP ha pubblicato su Instagram un post nel quale ha scritto: "Grazie a Dio poteva andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornati". E ha pubblicato soprattutto due foto, che rendono bene l'idea. Le foto di Martin faranno rapidamente il giro del mondo. Si augura al pilota di uscire presto dall'ospedale e di tornare quanto prima in sella alla sua Aprilia.

L'incidente di Jorge Martin in Qatar

Dire sfortunato è riduttivo. Martin ha perso il controllo della sua moto in un curvone, scivolando sul cordole. Caduta vera, ma il problema reale è arrivato dopo quando Di Giannantonio non potendolo evitare lo ha colpito sulla schiena con la ruota anteriore. Martin ha provato a ripartire, ma non ce l'ha fatta, ovviamente. Tutto il circus della MotoGP si è preoccupato e lo sostiene, incluso Pecco Bagnaia, grande rivale nelle ultime stagioni, che ha scritto: "Vamos Jorge, eres grande".