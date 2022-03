La Ferrari ha finito di nascondersi, Sainz e Leclerc: “Non firmiamo per il secondo posto” La Ferrari nel Mondiale 2022 è tornata competitiva. I piloti Sainz e Leclerc non si pongono limiti e già in Bahrain cercano il successo: “Possiamo vincere”.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari sembra aver sfruttato il cambio regolamentare per tornare a lottare con Mercedes e Red Bull. La scuderia di Maranello ha brillato nei test, è stata costantemente davanti alla Mercedes ed ha tenuto il passo della Red Bull, che con Verstappen resta favorita. Ma tutto l'ambiente è molto carico, si sogna in grande. La Ferrari dopo un paio d'anni ci crede. E dopo le parole di Binotto arrivano quelle dei piloti Sainz e Leclerc che pensano di essere tra i protagonisti domenica, nella gara d'esordio del Mondiale di Formula 1 2022: "Possiamo vincere".

Nel giorno che precede l'avvio ufficiale del primo weekend del Mondiale di Formula 1 i due piloti della Ferrari hanno rilasciato un'intervista a Sky Sport e per la prima volta entrambi si mostrano fiduciosi e dicono entrambi di essere in grado di vincere dei Gp in questa stagione. Leclerc aveva già fissato un obiettivo ambizioso, ma ora rilancia e gli fa eco Sainz: "La Ferrari deve puntare alle vittorie, nessuna sa esattamente dove si trova, ma il nostro obiettivo, quello della Ferrari, è battagliare per vincere. Siamo stati molti costanti nei test e non abbiamo avuto nessun problema".

Mentre Leclerc ha ammesso che la Ferrari è un passo più avanti degli altri e dice che questo vantaggio bisogna sfruttarlo adesso, perché poi dopo si livellerà tutto e quindi potrebbero essere di più i ‘competitor' per vittorie e podi: "Con queste macchine i piloti possono fare la differenza in particolare a inizio stagione, poi tutto dovrebbe livellarsi".

Il monegasco lo scorso anno non è salito mai sul podio, ha collezionato quarti posti, a differenza di Sainz, quattro volte tra i primi tre, pure nell'ultima gara di Abu Dhabi. Ma nonostante ciò Leclerc ammette che non si accontenterebbe del secondo posto: "Una vittoria è una vittoria, contro chi arriva, che sia Verstappen o un altro, non conta. Neanche io, come Binotto, firmo per un secondo posto. C’è ottimismo perché so quanto abbiamo lavorato per stare davanti e lottare. Quest’anno la Ferrari sarà molto più competitiva".

Leclerc non mette Monza tra le sue priorità, ma sceglie l'altra tappa italiana e soprattutto ha stabilito il numero minimo di successi del 2022: "Se dovesse scegliere tra Imola e Monza direi Imola. Il mio obiettivo è vincerne almeno 5", mentre Sainz è stato più smargiasso: "Quanti Gp vorrei vincere? Io ne vorrei vincere 24. Tra Imola e Monza direi Imola perché arriva molto prima nel calendario e poi anche Monza".

La Mercedes sembra in difficoltà, ma secondo i due piloti di Maranello è la solita strategia, il bluff verrà svelato presto, Leclerc: "Non credo siano in difficoltà, quando metteranno tutto in ordine saranno molto competitivi. Sono bravi a nascondere il loro potenziale", mentre Sainz ha dichiarato: "Red Bull e Mercedes hanno impressionato con le loro soluzioni diverse, penso avranno detto lo stesso vedendo la nostra Ferrari".