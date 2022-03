La Ferrari vola in Bahrain con Sainz, ma Red Bull e Mercedes si sono ancora nascoste Carlos Sainz il più veloce nel day 2 dei test del Bahrain. La Ferrari numero 55 a Sakhir si è messa alle spalle Max Verstappen, Lance Stroll e Lewis Hamilton.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari si conferma molto veloce nei test che precedono l'avvio del Mondiale di Formula 1. Anche nella seconda giornata dei test del Bahrain la Rossa di Maranello brilla e stavolta è davanti a tutti. Carlos Sainz nel pomeriggio è stato il più veloce e ha preceduto Verstappen, Stroll e Hamilton, che guida una Mercedes che non pare brillantissima.

Quella di oggi è stata una giornata meno divertente rispetto a quella di giovedì. La Red Bull si è nascosta in mattinata, la Mercedes pure, anche se gli otto volte campioni del mondo costruttori hanno mostrato alcune difficoltà soprattutto nel passo gara e non potrebbe essere solo pretattica. La Ferrari è stata ancora molto veloce. Inutile farsi delle illusioni e pensare che le Rosse possano pensare di vincere con certezza o di lottare sicuramente per il Mondiale, ma certamente lasciano ben sperare le prestazioni di Leclerc e Sainz, che nella giornata dei test del Bahrain è stato il più veloce e ha dato vita pure a un vero duello da gara con Max Verstappen, che da campione del mondo qual è non ha accettato un contro sorpasso dello spagnolo.

Max si è piazzato al secondo posto e ha preceduto Lance Stroll, che guida una Aston Martin molto migliore (almeno finora) rispetto a quella dello scorso anno. Quarto Hamilton che ha forzato molto poco. Ocon quinto con una Alpine che ha cambiato completamente livrea, per il nuovo sponsor. Sesto invece Leclerc che ha guidato in mattinata. Nella top ten anche Norris, Vettel, Magnussen e Tsunoda. Poi Bottas, Mick Schumacher, Russell, Latifi e Zhou. Cinque piloti non sono scesi in pista, in quattro sapevano di rimanere a guardare, mentre Ricciardo a causa di problemi fisici (ha l'influenza, ma non il Covid come ha voluto specificare la McLaren) ha perso anche la seconda giornata di test.