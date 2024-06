La famiglia di Michael Schumacher sotto ricatto, arrestate due persone: volevano milioni di euro

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Non c'è pace per Michael Schumacher e la sua famiglia, neanche adesso che i riflettori sul campione di Formula 1 sono spenti da tempo, da quando l'incidente sulle nevi di Meribel – quel maledetto 29 dicembre 2013 – ha fatto letteralmente sparire agli occhi del mondo il 55enne tedesco. Schumacher oggi è il fantasma di quello che fu, nascosto e protetto da chi gli vuole bene: l'ex ferrarista ha le cure migliori e più avanzate del mondo, ma niente potrà restituire il vecchio Michael. Una vicenda dolorosa, che ha fatto assurgere Schumacher all'Empireo degli eroi senza tempo colpiti dal destino, eppure c'è qualcuno così sciagurato e malvagio da voler approfittare di questa situazione: la polizia tedesca ha arrestato nelle scorse ore due ricattatori della famiglia del sette volte campione del mondo.

Michael Schumacher assieme alla moglie Corinna prima dell'incidente

Il ricatto alla famiglia di Michael Schumacher: chiesti milioni di euro

I due uomini – originari di Wuppertal, una città della stessa regione in cui è nato Schumacher, la Renania Settentrionale-Vestfalia – sono stati arrestati mercoledì con l'accusa di aver ricattato la famiglia del pilota tedesco e a breve finiranno davanti ad un giudice: secondo quanto riferisce la Bild, i malviventi avrebbero chiesto milioni di euro, al momento non è dato sapere perché.

Wolf-Tilman Baumert, portavoce della procura, ha dichiarato al riguardo: "Stiamo indagando su un caso di ricatto a danno di una celebrità e in questo caso abbiamo eseguito mandati di arresto. Al momento non possiamo fornire ulteriori informazioni". Pur in assenza di ulteriori informazioni, è altamente probabile che gli arrestati avessero minacciato di diffondere immagini ‘rubate' di Schumacher com'è oggi. Un orribile ricatto che non è nuovo purtroppo per la moglie di Michael, Corinna, e i suoi due figli, Mick e Gina-Maria.

Schumacher e la moglie nel paddock di Formula 1

Il precedente: la foto ‘rubata' di Schumacher a letto

Già in passato infatti "un caro amico di Schumacher" aveva scattato di nascosto delle foto durante una visita nella casa svizzera del campione tedesco, immagini che ritraevano Michael disteso a letto e che poi l'uomo aveva cercato di vendere a vari giornali europei per una cifra superiore al milione di euro. Nessuno dei media contattati aveva voluto prestarsi a questa operazione spregevole, che era diventata materia per la giustizia tedesca. A distanza di anni, sembra che la lezione non sia stata imparata: c'è ancora qualcuno disposto a vendere la propria anima per soldi, non fermandosi neanche davanti al dramma umano di un campione tanto amato.

