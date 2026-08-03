Kimi Antonelli resta senza protezione, le nuove regole in Mercedes possono aiutare la Ferrari in F1

Il Team di Brackley conferma il duello interno tra l’italiano e Russell: niente ordini di scuderia. Una scelta che può cambiare la corsa al titolo nel Mondiale F1.

Il Mondiale di F1 riprende il 23 agosto con il Gran Premio di Olanda. Kimi Antonelli arriva alla prima corsa dopo la pausa da leader del campionato piloti con 6 vittorie e 219 punti, +50 sul ferrarista Lewis Hamilton e +59 sul compagno in Mercedes, George Russell. Il Team, però, ha mandato al driver italiano un messaggio chiaro: ha deciso le nuove regole d'ingaggio proprio nel momento in cui la stagione entra nella fase più delicata. Non ci saranno ordini in pista per favorirlo nemmeno adesso che la corsa al titolo iridato si fa serrata e un qualsiasi intervento ci sarà solo se necessario per tutelare gli interessi della scuderia: il Mondiale Costruttori non può essere compromesso a causa della rivalità dei conducenti. Una situazione che può ‘aiutare' la Ferrari, che ha mostrato di essere una rivale temibile.

Cosa c'è dietro questa scelta che è molto più di una semplice strategia? Antonelli dovrà conquistarsi ogni punto senza alcun aiuto: il trionfo finale dovrà essere frutto del suo talento e della sua capacità di battere tutti, compreso il britannico. E la Scuderia di Maranello, a cominciare dall'inglese sette volte campione del mondo che può trarre un vantaggio da una condizione simile per inserirsi nella conquista del Mondiale.

Perché Mercedes non aiuterà Antonelli con gli ordini di scuderia

La posizione della Mercedes è netta. Toto Wolff ha spiegato che non esistono piani per favorire uno dei due piloti nella lotta al titolo e che le regole interne resteranno quelle adottate fin dall'inizio della stagione. Antonelli e Russell saranno liberi di sfidarsi, purché evitino situazioni che possano compromettere il bene della scuderia: l'obiettivo principale della Team di Brackley resta il Mondiale Costruttori. E il modo migliore per massimizzare il rendimento è lasciare che i piloti corrano al massimo delle loro possibilità e si sentano liberi da condizionamenti.

La scelta di Wolff mette alla prova Antonelli: deve dimostrare di essere un campione

Il messaggio che c'è dietro questa scelta è molto più profondo. Per Kimi Antonelli questa forma di concorrenza interna rappresenta la possibilità di rafforzare talento e qualità che in questo Mondiale lo hanno spinto in cima alla classifica piloti. L'italiano non è più solo il giovane di belle speranze sul quale la scuderia ha investito facendo una scommessa, ma lo considera già pronto per giocarsi il titolo ad armi pari alla luce di quanto fatto finora. Rinunciare agli ordini di scuderia significa sì accettare il rischio di perdere qualche punto nella classifica Piloti ma è anche il riconoscimento più importante che possa arrivare dalla propria squadra: sei forte, puoi vincere anche da solo.

Cosa cambia nella lotta al titolo

Senza ordini di scuderia, ogni punto conquistato o perso tra Antonelli e Russell potrebbe risultare decisivo nel Mondiale. Per l'italiano aumenta inevitabilmente anche la pressione, che non avrà alcun trattamento di favore. Ogni errore rischia di avere un costo maggiore, perché non ci sarà alcuna strategia studiata per restituirgli posizioni o favorirlo rispetto al britannico.

Questo non significa che Mercedes escluda qualsiasi intervento da qui alla fine della stagione. Se il Mondiale Costruttori dovesse entrare nella fase decisiva o se uno dei due piloti dovesse accumulare un vantaggio significativo nella corsa al titolo Piloti, la squadra potrebbe rivedere la propria strategia degli ordini di scuderia.

Antonelli e Russell, un equilibrio che Mercedes non vuole rompere

Fin dall'inizio del Mondiale 2026 la Mercedes ha scelto una linea molto chiara: nessuna gerarchia prestabilita tra George Russell e Kimi Antonelli. Il rapporto tra i due è stato caratterizzato da una competizione intensa ma corretta.

Come sono andate le cose finora? L'italiano ha avuto una crescita di rendimento costante, è risultato e spesso più veloce (soprattutto nelle qualifiche) e ha saputo meglio gestire la guida dettata dai regolamenti delle nuove monoposto. Dettaglio tutt'altro che trascurabile: ha una serie impressionante di vittorie consecutive nella prima parte di stagione. Russell ha sofferto di più i guasti, un pizzico di sfortuna e ha avuto qualche weekend difficile (Monaco e Spa) perdendo punti preziosi. Ha comunque dimostrato di saper reagire (vittorie in Australia e Austria, secondi posti importanti) e, quando le condizioni lo hanno richiesto, ha ingaggiato duelli in modo leale ma intenso con il compagno di Team.

Kimi non deve difendersi solo da Russell: la Ferrari può essere "aiutata" dalla scelta Mercedes

I numeri continuano a premiare Mercedes, che guida il Mondiale Costruttori, e Antonelli conserva la leadership tra i piloti, ma il vantaggio accumulato nei primi Gran Premi non basta più a garantire tranquillità. Hamilton è diventato il primo inseguitore di Antonelli e proprio la scelta strategica della Casa Tedesca di non intervenire nella concorrenza interna può costituire un "aiuto" per il ferrarista. McLaren e Red Bull sono tornate stabilmente in grado di lottare per vittorie e podi. Tradotto in pista: l'attuale leader del Mondiale di F1 non dovrà soltanto gestire il confronto interno con Russell, ma difendersi da una concorrenza sempre più ampia.