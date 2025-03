video suggerito

Jorge Martin: "Non so neanche se tornerò a correre in Qatar. Sto soffrendo molto, non sto bene" Jorge Martin ha ufficializzato la propria assenza anche per il GP delle Americhe: "Non ci sarò ad Austin". E ha messo in dubbio anche la sua partecipazione al GP Qatar di fine aprile: "Prima vorrei fare dei test, sto soffrendo molto". Ma c'è il regolamento che gli va contro: l'Aprilia può solo utilizzarlo in prove ufficiali.

A cura di Alessio Pediglieri

Jorge Martin ha fatto una sorpresa a tutti i suoi fan della MotoGP apparendo in una videochiamata in diretta durante la conferenza stampa del GP d’Argentina. Ma ciò che ha annunciato non è stata una sorpresa altrettanto gradite: il campione mondiale in carica ha aggiornato sulle sue condizioni dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare i primi due round della stagione 2025: "Sto soffrendo ancora molto, non ci sarò ad Austin, per il Qatar vedremo…"

Si prolunga l'assenza per infortunio del campione in carica della MotoGP Jorge Martin, che ha ammesso che il suo recupero non sta ancora procedendo "così velocemente come vorrei". Il pilota spagnolo ha subito una frattura al polso sinistro mentre si preparava al rientro dopo un precedente infortunio nei test che lo ha messo fuori dai giochi. Inizialmente si ipotizzava un suo debutto con l'Aprilia nell'appuntamento del motomondiale successivo a questo in Argentina, ma è stato Martin stesso ad escludere la possibilità di ritornare per il GP delle Americhe, mettendo in dubbio anche la sua partecipazione al GP del Qatar che si disputerà tra l'11 e il 13 aprile.

Martin mette in dubbio anche il GP Qatar: "Ora è presto per essere certi"

Le fratture del radio e dello scafoide subite da Martin in un incidente poco nei test rima dell'inizio della stagione in Thailandia hanno subito fatto pensare che avrebbero comportato un'assenza per più turni. Ma non fino a questo punto: "Sto soffrendo molto, non è il mio momento", ha ammesso Martin. "Sto lottando per riprendermi il più velocemente possibile come vorrei. Ora però posso dire che non sarò ad Austin. Mi piacerebbe esserci, ma non correrò. Non so neanche se potrò esserci in Qatar. Non lo so ancora, è ancora molto presto per esserne certi".

Martin e i test Aprilia: cosa dice il regolamento della MotoGP

La situazione resta complicata sulla riabilitazione completa della mano fratturata: "Vorrei fare una specie di test prima di tornare a correre perché non mi sento molto bene" ha ammesso lo spagnolo, "ci stiamo lavorando, vediamo se possiamo renderlo possibile". Una speranza che cozza con i regolamenti in vigore: poiché Aprilia non è un produttore con concessione di "livello D" non può fare test "privati" ma utilizzare i suoi piloti solo in quelli ufficiali. Il primo c'è a fine aprile, ma la speranza dell'Aprilia è avere Martin a disposizione per il Gran Premio di Spagna (25-27 aprile): l'unica possibilità è ottenere una esenzione o far cambiare le regole in corsa alla MotoGP.