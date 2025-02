video suggerito

Jorge Martin operato di nuovo, rischia di saltare anche il GP Argentina: "Prognosi da valutare" Il pilota spagnolo, campione del mondo 2025, ha subito un altro infortunio alla mano. Martin salterà il Gran Premio della Thailandia e rischia di saltare pure il GP Argentina.

A cura di Alessio Morra

Jorge Martin è stato operato questa mattina a Barcellona. Il pilota spagnolo ha subito il secondo intervento chirurgico nell'arco di poche settimane. Il campione del mondo salterà il GP d'esordio del Mondiale 2025, ma rischia di non esserci nemmeno in Argentina il prossimo 16 marzo.

Martin operato non correrà in Thailandia

Un avvio di 2025 orrendo per lo spagnolo che si era infortunato a Sepang durante i test invernali. Martin si era fratturato la mano, operato in Spagna, ha subito un altro infortunio che lo costringe a fare da spettatore. L'Aprilia ha pubblicato un comunicato: "Jorge Martin è stato operato presso la clinica Dexeus a Barcellona dal professor Mir e dalla sua equipe. L'intervento si è svolto regolarmente con l'impianto di due viti a livello della frattura del radio ed una a livello dello scafoide sinistro per stabilizzazione e per favorire la guarigione. L'operazione è stata ben tollerata, grazie a un approccio percutaneo con assistenza artroscopica. Nei prossimi giorni verrà valutata la prognosi in relazione all'evoluzione del quadro clinico".

Jorge Martin può saltare pure il GP Argentina

Campione del mondo, davanti a Pecco Bagnaia lo scorso novembre, Martin ha lasciato la Ducati per passare all'Aprilia, in tandem con Bezzecchi. Questo problema alla mano è serio e lo tiene fuori dai giochi in un'annata con si prevede semplicissima. Lo spagnolo non ci sarà a Buriram nel Gran Premio di Thailandia e soprattutto rischia di non esserci nemmeno nel Gran Premio d'Argentina, che si terrà domenica 16 marzo. Dovesse saltare anche quell'appuntamento partirebbe con uno svantaggio notevole nel campionato del mondo di MotoGP.