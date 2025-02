Jorge Martin salta il GP Thailandia: il campione della MotoGP ha subito un altro infortunio

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Che un Mondiale di MotoGP iniziasse senza il campione in carica è già successo. Ma che il campione in carica saltasse il primo Gran Premio della stagione per un infortunio forse non era mai accaduto. Jorge Martin, che pochi mesi fa vinse il titolo della MotoGP, non sarà al via del Gran Premio di Thailandia, in programma domenica 2 marzo. Lo spagnolo ha subito un ulteriore infortunio alla mano, che si era operato poche settimane fa. Proverà a essere in pista il 16 marzo per la gara dell'Argentina.

Jorge Martin si è fratturato due volte la mano

Sfortuna vera per il campione 2024 della MotoGP che non sarà a Buriram per il GP di Thailandia. Martin aveva subito un infortunio a inizio mese, quando era caduto in un test in Malesia. A Sepang ha subito la frattura della mano sinistra, e pure un infortunio alla gamba destra. Operato il 7 febbraio a Barcellona, aveva iniziato la riabilitazione, ma si è infortunato nuovamente alla mano sinistra e dovrà operarsi una seconda volta. Adesso lo stop. Un problema vero, oltre che una beffa, per Martin che quest'anno non guida più la Ducati, ma la Aprilia RS-GP. Sa di non essere il favorito ma voleva cercare di difendere il titolo. L'inizio è totalmente in salita.

Il programma del GP Thailandia 2025

Non ci sarà Martin, ma Bezzecchi proverà a difendere i colori dell'Aprilia. I favoriti sulla carta sono sempre Bagnaia e Marquez su Ducati, ma occhio a Pedro Acosta con la KTM. Il weekend costringerà gli appassionati a svegliarsi presto nel weekend con la Sprint Race in programma alle ore 9 di sabato 1 marzo, mentre il Gp che aprirà il campionato scatterà sempre alle ore 9, ma di domenica 2 marzo.