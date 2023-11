Il video di Verstappen alticcio in discoteca a Las Vegas: canta un coro che nessuno si aspettava Max Verstappen scatenato in discoteca dopo il Gran Premio di Las Vegas partecipa anche ai cori sul compagno di scuderia in Red Bull Sergio Perez.

A cura di Marco Beltrami

Max Verstappen ha messo la sua firma anche sul Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Il vincitore del Mondiale ha potuto concedersi così una serata di relax in terra statunitense dopo l'ultimo trionfo. Lui e il suo clan sono stati immortalati in un video circolato sui social in cui si lasciano andare anche a momenti di festa con i tifosi che ovviamente l'hanno riconosciuto. Ovazioni e anche un coro per il compagno di scuderia Sergio Perez con il quale i rapporti non sono proprio idilliaci dopo gli scontri di questa stagione.

Letteralmente scatenato dunque il pilota olandese della Red Bull, che vistosamente su di giri non si è tirato indietro dal partecipare ai canti dedicati al collega messicano. Con Perez ci sono stati alti e bassi in questa annata, ma con Verstappen visibilmente alticcio tutto è passato in secondo piano a quanto pare. Quando infatti i tifosi presenti hanno iniziato a cantare: "Oeoeoeoe, Checo, Checooo!", anche Max ha deciso di unirsi con tanto di bicchiere in mano, gesti da capopopolo, palpebra un po' calante e sorrisi ironici. Una situazione inaspettata che ha sorpreso i presenti, che poco dopo gli hanno dedicato un doveroso tributo intonando il suo nome.

Il campione del mondo dunque era pronto a tutto in questa serata vissuta in un famoso locale di Nevada City al fianco del suo amico DJ Martin Garrix grande appassionato di Formula 1. Infatti proprio lui aveva seguito dal vivo il Gran Premio del Messico. In altri video registrati da nuovi utenti si può notare ancora una volta l'olandese della Red Bull chiacchierare con tutti e concedersi anche delle foto con tutti i suoi amici. Una serata dunque di grazia per Verstappen che si è concesso anche qualche bicchiere in più, prima di riposarsi e poi tornare a lavorare in vista dell'ultimo appuntamento della stagione ad Abu Dhabi.

D'altronde già nell'immediato post-gara un raggiante Verstappen aveva scherzato sul come trascorrere la serata di Las Vegas. Nella limousine che ha trasportato lui, Perez e Leclerc nella location della premiazione, Max ha proposto a tutti di fuggire in discoteca saltando tutto il cerimoniale. Alla fine a quanto pare il campione di F1 è riuscito ad unire l'utile al dilettevole concedendosi una notte scatenata, in cui ha addirittura reso omaggio al suo compagno.