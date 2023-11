Verstappen, Leclerc e Perez spaesati in limousine dopo il GP Las Vegas: “Fuggiamo in discoteca?” Curioso siparietto dopo il GP Las Vegas di Formula 1 tra Leclerc, Verstappene e Perez. L’olandese scatena l’ilarità dei due colleghi.

A cura di Marco Beltrami

Dopo il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Perez si sono ritrovati fianco a fianco in una limousine. Gli organizzatori della corsa americana hanno optato per questo curioso modo di trasportare i primi tre piloti classificati verso la sede della premiazione.

Il campione del mondo olandese, seduto tra il ferrarista e il suo compagno di scuderia ha scherzato sulle modalità del debriefing. Quando infatti Leclerc gli ha chiesto dove stessero andando, Max ha risposto: "Dove andiamo? Dritto in discoteca. Saltiamo tutti gli obblighi e ci vediamo domani".

Risate nell'abitacolo della lussuosa vettura a conferma dell'atmosfera rilassata dopo la battaglia in pista. Se Max e Charles sono stati protagonisti di una situazione controversa in avvio, con i giudici che hanno poi punito la manovra azzardata dell'olandese, il ferrarista e il messicano hanno battagliato per il secondo posto con il primo a spuntarla. Dopo la conclusione del GP però grande fair play e soprattutto apprezzamento per il GP Las Vegas nonostante le polemiche della vigilia.

Proprio Verstappen che dopo la vittoria nel team radio si è lasciato andare, cantando "Viva Las Vegas", ha cambiato idea sulla gara dimostrandosi molto divertito: "È stato molto divertente in pista. Spero che tutti si siano divertiti un po' e non vedono l'ora di tornare qui l'anno prossimo! Si poteva anche spingere sulle gomme, quindi tutto sommato penso che sia stato un bel po’ di competizione qui". Sicuramente tra le cose più apprezzate, anche il lusso in pieno stile Las Vegas riservato ai piloti, prima, durante e soprattutto dopo la gara

Non capita spesso infatti di essere trasportati a bordo di una vettura di lusso, come la limousine messa a disposizione per i primi tre.