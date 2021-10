Il sorprendente gesto di Hamilton dopo la vittoria di Verstappen ad Austin: “Grande lavoro” Bel gesto di Lewis Hamilton al termine del GP degli Stati Uniti vinto dal suo rivale per il titolo iridato di Formula 1 2021 Max Verstappen. Il britannico della Mercedes dopo la gara ha messo da parte i tanti screzi degli ultimi mesi (da ultimo il dito medio esposto nelle libere qui ad Austin) ed è andato a complimentarsi di persona con l’olandese della Red Bull.

A cura di Michele Mazzeo

La serrata lotta senza esclusioni di colpi tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per il titolo iridato nel Mondiale di Formula 1 2021 prosegue anche nel GP degli Stati Uniti. Ad Austin, nella sestultima gara stagionale, a trionfare a sorpresa è stato l'olandese della Red Bull che ha centrato il successo grazie ad una strategia azzeccata che gli ha permesso di riprendersi la testa della gara dopo che il britannico lo aveva superato alla partenza con una grande manovra.

Dopo sette mesi di accesa lotta dentro e fuori la pista con i due che hanno dato vita ad un'accesa rivalità andando ogni tanto anche oltre il limite (si veda Silverstone o Monza solo per ricordare gli episodi più clamorosi) con un rapporto personale che sembrava essere molto teso, ad Austin i due si sono ritrovati a battagliare nuovamente uno a fianco all'altro e dunque con il serio pericolo che si potesse assistere nuovamente ad un altro round "pugilistico" tra loro. Questa volta però, sul ring del circuito delle Americhe, i due se le sono date senza però eccedere come spesso capitato nel corso di questa avvincente stagione e con Verstappen che ha battuto Hamilton con la testa lasciando da parte l'istinto.

Una gara che ha permesso al pilota Red Bull di allungare in vetta alla classifica iridata ma che paradossalmente ha anche avuto il merito di distendere la tensione tra i due. Terminata la corsa, nonostante la comprensibile delusione, Lewis Hamilton si è infatti complimentato con il rivale ai microfoni della Formula 1: "Complimenti a Max, oggi ha fatto davvero un grande lavoro. Sono partito bene, ho dato tutto ma loro in questo weekend la Red Bull aveva un vantaggio e non si poteva fare di più" sono state infatti le prime parole del sette volte campione del mondo appena sceso dalla sua Mercedes.

Ma non solo. Hamilton infatti ha anche dato seguito alle sue parole andando poi di persona a fare i complimenti a Max Verstappen prima della cerimonia del podio con i due che si sono scambiati un "cinque" e un sincero sorriso. Un episodio che sembra dunque segnare la fine di un periodo di grande tensione tra i due (da ultimo ad Austin nelle prove libere l'olandese aveva mostrato il dito medio al pilota Mercedes) che adesso si ritroveranno a battagliare senza risparmiarsi per il titolo iridato nelle ultime cinque gare della stagione ma che forse da oggi lo faranno stimandosi di più l'un l'altro.