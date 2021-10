Tra Hamilton e Verstappen esplode la tensione in pista, dito medio di Max: “Stupido idiota” Lewis Hamilton e Max Verstappen infiammano il weekend di Austin già dalla seconda sessione di prove libere. Tra i due non scorre buon sangue e ogni occasione è buona per cercare di mettere pressione all’avversario: in questo caso il sette volte campione del mondo ha fatto innervosire il pilota della Red Bull con una staccata e la risposta è stata il dito medio in mondovisione.

A cura di Vito Lamorte

Tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sono storie tese. Tesissime. I due contendenti del Mondiale Piloti sono molto più che avversari in pista e tra i due il feeling è davvero inesistente anche dopo gli incidenti di Silverstone eMonza. I driver di Mercedes e Red Bull stanno dando vita ad una rivalità davvero sopra le righe rispetto a quelle che si sono viste negli ultimi anni in Formula 1 e si nota anche da piccoli particolari. Il circus è ad Austin, in Texas, e nella seconda sessione di prove libere si verifica un fatto alquanto curioso e poco consueto per essere un venerdì: Hamilton sorpassa Verstappen e gli tira una super staccata che Max non prende bene per niente e via radio gli dà dello "stupido idiota" e poi lo manda a quel paese col dito medio.

Una situazione che ha creato un certo sconcerto a tutti gli appassionati che seguivano in diretta le FP2 del Gran Premio degli Stati Uniti. Il sette volte campione del mondo ha affiancato Verstappen sul rettilineo principale e sono arrivati alla prima curva ruota a ruota: il britannico ha tenuto duro e ha quasi mandato fuori pista l’olandese. A quel punto il pilota della Red Bull ha urlato “sei un’idiota” via radio e poi lo ha mandato a quel paese in mondovisione. I due piloti sembrano davvero ai ferri corti e si preannuncia un fine settimana accesissimo negli Stati Uniti.

La rivalità è sempre più acceso e ha raggiunto il suo apice da qualche mese a questa parte ma Austin potrebbe essere un crocevia importante per l'assegnazione del titolo e entrambi i piloti lo sanno bene. Nella conferenza stampa del giovedì Hamilton ha parlato del rapporto con i colleghi e si era soffermato anche su Max Verstappen: "Tra i piloti c'è chi interagisce di più e chi di meno. Un anno fa io e lui a stento ci salutavamo, direi che le cose non sono affatto cambiate". Insomma, quello di ieri era solo l'antipasto. Adesso arriverà il resto.