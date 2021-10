Formula 1 in diretta oggi, GP USA live: Verstappen in pole davanti ad Hamilton, Ferrari a caccia del podio con Leclerc e Sainz

Oggi ad Austin la gara del GP degli Stati Uniti di Formula 1 2021. L'orario della partenza è fissato alle ore 21:00 (ora italiana). Il 17° round del Mondiale F1 2021 è trasmessa in diretta TV e in live streaming su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle 22:55. In pole c'è Max Verstappen, al suo fianco il rivale per il titolo iridato Lewis Hamilton. Grazie alla penalità che deve scontare Bottas (5 posizioni) in griglia di partenza, parte 4° invece Charles Leclerc con la prima delle Ferrari e appena dietro di lui Carlos Sainz.

A che ora inizia la gara di Formula 1 oggi

La partenza della gara del GP degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin è fissata alle ore 21:00 (ora italiana). È questo dunque l'orario in cui, dopo il giro di formazione, i 20 piloti scatteranno dalla griglia di partenza per completare il programma del diciassettesimo gran premio stagionale.

Dove vedere su TV8 e Sky la gara F1 di oggi

La gara del GP degli Stati Uniti di Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara di F1 di oggi si può vedere anche in live streaming su SkyGo e, dopo aver acquistato il pass sport, anche su NOW. Orari TV diversi invece per guardare in chiaro il GP degli Stati Uniti: la gara di Austin si può vedere anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con differita a partire dalle ore 22:55.