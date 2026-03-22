Il messaggio di Valentino Rossi ha acceso Bezzecchi in Brasile: “Mi ha caricato, è stato bellissimo”

A rendere ancora più speciale la giornata a Goiania è stato anche il messaggio ricevuto prima della gara dal ‘dottore’. “Mi ha scritto, mi ha detto che mi vedeva bene e questo mi ha caricato”.

Marco Bezzecchi s'è preso tutto quel poteva sull'asfalto infido di Goiania. La vittoria in Brasile (la quarta di fila) vale la leadership del Mondiale di MotoGp. Nemmeno lui ci crede, quasi ha bisogno di darsi un pizzicotto per come s'erano messe le cose venerdì scorso, quando addirittura aveva esclamato "ma abbiamo fatto davvero così schifo?" per le prestazioni della sua Aprilia. E invece… invece l'impossibile è divenuto possibile come aveva previsto (o quasi) Valentino Rossi. Proprio lui, il "dottore", aveva mandato un messaggio al pilota italiano. "Mi ha scritto e mi ha detto che andavo forte. E questa cosa mi ha caricato". Un boost di fiducia che lo ha spinto prima in cima alla corsa poi sul podio più alto e adesso lo ha rinsaldato in vetta alla classifica iridata. Un gradino dietro di lui c'è il compagno di team, Jorge Martin. Insieme legittimano il dominio della Casa di Noale.

L'exploit di Bezzecchi: balza in testa alla classifica Mondiale

Il successo ottenuto nel Gran Premio del Brasile è stato meritato ma sofferto. Un trionfo tutt'altro che scontato soprattutto se si torna indietro a quanto accaduto all'inizio del week-end. Se la domenica è stata dolcissima, il venerdì era stato decisamene nero: Bezzecchi aveva chiuso in 21ª posizione ed era stato costretto a passare dalla Q1 e con la sensazione che la sua RS-GP non fosse pienamente competitiva. poi qualcosa è cambiato e la messa a punto svolta dalla squadra (e con la squadra) ha fatto il paio con le prestazioni elevate anche su una pista insidiosa: secondo in qualifica, quarto nella Sprint, un warm-up incoraggiante per la decisione di montare una gomma posteriore media per la gara lunga. Segnali e sensazioni che durante la corsa si sono trasformate in egemonia della sua Aprilia: s'è piazzato là davanti dall'inizio fino alla bandiera a scacchi.

"Visto dove eravamo venerdì, onestamente non avrei mai pensato di riuscire a vincere. Venerdì sicuramente ho avuto un momento, poco dopo le interviste, che mi dicevo: ‘oggi abbiamo fatto proprio schifo, come mai siamo andati così male?'. Però ieri abbiamo fatto un bel miglioramento e anche ieri sera abbiamo lavorato duro".

L'incoraggiamento di Valentino Rossi: cosa gli ha scritto prima della gara

A rendere ancora più speciale la giornata a Goiania è stato anche il messaggio ricevuto prima della gara da Valentino Rossi, suo mentore e punto di riferimento. Un incoraggiamento che ha dato ulteriore fiducia al pilota italiano, come ha ammesso a Sky Sport subito dopo la gara. Il momento iniziale di frustrazione vissuto è stato spazzato via (anche) grazie alle parole del ‘dottore'.

"Sabato abbiamo fatto un bel miglioramento e anche ieri sera abbiamo lavorato duro. Stamattina mi sono subito sentito bene. Valentino Rossi mi ha scritto, mi ha detto che mi vedeva bene e questo mi ha caricato. Ci ho creduto, mi sono sentito bene ed è stato bellissimo. Sono molto contento". A proposito del "46", Bezzecchi adesso è legato a lui anche da un piccolo/grande dato statistico. Il successo in Brasile ha anche un valore simbolico: con quattro vittorie consecutive in MotoGP, Bezzecchi entra nello stesso club di campioni come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Francesco Bagnaia e Marc Márquez.

La dedica speciale a Roberto Lunadei, morto in un incidente stradale

Infine, il pilota riminese ha voluto dedicare il trionfo a Roberto Lunadei, ex pilota e meccanico molto conosciuto nel paddock, morto pochi giorni prima in un incidente stradale. "Roby era un personaggio importante, amico di tutti. Lo conoscevo molto bene anche perché abitavamo vicini. Ci teveno molto a dedicargli questa vittoria e a mandare un abbraccio alla sua famiglia, a sua figlia che ho visto la settimana scorsa prima di partire".