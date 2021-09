Il gesto di Verstappen verso Hamilton che nessuno ha notato: spunta un nuovo video Un video inedito fornito dalla Formula 1 mostra le riprese delle telecamere a 360° posizionate sulle monoposto di Lewis Hamilton e Max Verstappen dell’incidente tra i due nel GP di Monza. Le nuove immagini svelate dalla F1 mostrano un gesto del pilota Red Bull nei confronti del rivale che nessuno aveva notato prima.

A cura di Michele Mazzeo

Un nuovo video inedito fornito dalla Formula 1 svela un particolare sull'incidente nel GP di Monza tra Hamilton e Verstappen che sia in diretta che nei successivi replay era sfuggito a tutti. Alla luce di queste nuove immagini pubblicate dalla F1 le accuse rivolte all'olandese, giudicato colpevole della collisione, dopo la gara sembrano cadere: il pilota Red Bull infatti sembra in qualche modo accertarsi delle condizioni del rivale dopo lo scontro prima di intraprendere il suo cammino verso la pit-lane.

Il nuovo filmato svelato dalla F1 è quello proveniente dalle telecamere a 360 gradi posizionate sul muso di ogni monoposto fin dal 2018 che può anche essere rivolta verso il conducente ma la cui trasmissione non è integrata nelle immagini fornite dalla Formula 1 ai vari broadcaster né per la diretta né per i replay. In questo caso la telecamera cattura la violenza dell'impatto che l'auto di Hamilton subisce quando la Red Bull si schianta contro di essa e mostra anche chiaramente il colpo che il britannico ha ricevuto alla testa dalla gomma posteriore destra della RB16B dell'olandese e quanto l'halo sia stato provvidenziale.

Dalla telecamera a 360 gradi posizionata sul muso della vettura di Verstappen si vede anche il momento in cui lui lascia l'abitacolo, scende dalla macchina parcheggiata sopra la W12 del sette volte campione del mondo e si incammina verso la corsia dei box. Dalle riprese inedite pubblicate dalla F1 si vede però anche che proprio quando l'olandese si alza per lasciare l'abitacolo alle sue spalle si alza una nuvola di polvere creata dal rollio sulla ghiaia delle gomme posteriori della Mercedes frutto del tentativo di Lewis Hamilton di fare retromarcia e uscire da sotto la Red Bull. L'olandese lascia comunque l'abitacolo e, mentre inizia a camminare in direzione della pit-lane, volge il capo verso il britannico che sta ancora tentando di spostare la sua vettura (e per questo probabilmente non si accorge di ciò), a quel punto Verstappen fa un cenno di approvazione con la testa (come a dire "ok, sta bene") e prosegue il suo cammino verso i box.

Stando a quanto rivelano queste nuove riprese dunque sembra che vengano a cadere le accuse di anti-sportività rivolte a Max Verstappen da tanti appassionati della Formula 1 e anche dallo stesso Lewis Hamilton ("L'ho visto uscire e passare dritto. Mi ha sorpreso un po' perché alla fine penso che quando abbiamo degli incidenti la prima cosa che vogliamo è assicurarci che il ragazzo con cui ci siamo schiantati stia bene" aveva detto l'inglese a Race Fans dopo la gara di Monza). Di certo non si è avvicinato per sincerarsi delle effettive condizioni del rivale, ma dopo queste immagini Verstappen non può essere tacciato di non aver rivolto nemmeno uno sguardo per assicurarsi che il rivale per il titolo stesse bene.