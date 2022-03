Il circuito di Las Vegas per la Formula 1 porterà i piloti al limite: 340 km/h in notturna Dal 2023 la Formula 1 torna a Las Vegas, si correrà su un tracciato unico al mondo. Il GP Las Vegas già piace ai piloti e si disputerà di sabato e in notturna.

A cura di Alessio Morra

Nel 2023 la Formula 1 avrà tre Gp negli Stati Uniti, a quelli di Austin e Miami si aggiunge Las Vegas, che tornerà nel circus dopo oltre quarant'anni. Un ritorno al passato, ma in realtà la Formula 1 guarda al futuro con un weekend di gara che già adesso si preannuncia scoppiettante. Gli elementi per divertirsi sembra ci siano tutti. La gara si terrà di notte al sabato e su un tracciato che sembra fatto per esaltare i piloti e divertire gli spettatori, che resteranno colpiti anche dalla scenografia.

Che il circus con il tempo avesse un maggior numero di gare negli Stati Uniti era cosa nota, ora è arrivato l'annuncio della gara a Las Vegas che si rifà il vestito tutto nuovo per il ritorno in grande stile. Perché nel 1981 e nel 1982 si corse nel parcheggio del Caesars Palace, uno dei casinò più famosi al mondo. Ora si correrà in un tracciato cittadino tutto nuovo, creato ad hoc.

Gli americani amano lo spettacolo e la pista creata ha delle caratteristiche esaltanti. Il tracciato è lungo, ogni giro supererà i sei chilometri (6,1) e Las Vegas è già oggi il terzo circuito più lungo (dopo Jeddah e Spa, che supera i 7 km). Le curve saranno 14 e metteranno a dura prova le vetture, 3 invece i rettilinei, uno di essi chiuderà una sequenza di curve ad alta velocità, non mancheranno un paio di chicane. Si correrà lungo la celebre Strip e si raggiungeranno gli oltre 340 chilometri orari (342 almeno), dopo curva 10. La strip oltre a essere nota è anche molto larga e quindi ci sarà tanto spazio per superare, come accade a Baku. La velocità media sarà alta e la cinquantina giri prevista dovrebbero essere molto rapidi.

Si correrà in notturna. Non è una novità per la Formula 1, ormai ci siamo abituati così è in Bahrain, a Jeddah, Abu Dhabi e a Singapore, dove sono stati i primi. Ma il GP di Las Vegas si terrà di sabato e inizierà alle 22 ora locale, quindi gara di sabato per i piloti di domenica mattina per gli italiani, per il fuso orario di 9 ore. La gara si terrà a novembre e sarà probabilmente collocata dopo il GP del Messico e prima di quello del Brasile.

I piloti sono entusiasti. Vettel ironicamente ha detto: "Sono sicuro che qualche pilota spenderà un po’ di soldi al casinò e poi cercherà di riguadagnarli la domenica", mentre Hamilton ha ribattuto: "Sarà difficile concentrarsi sulla pista quel weekend per noi piloti". Il campione del mondo Verstappen invece teme un avversario inedito: "Non fate un back – to – back per questa gara. Mettete un paio di settimane di pausa prima e dopo. Una settimana di detox? Sì, se vuoi chiamarla detox". Di sicuro tutti vorranno vivere una notte da leoni.