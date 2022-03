La Formula 1 annuncia il GP di Las Vegas, è ufficiale: dal 2023 si correrà di notte sulla Strip La Formula 1 ha annunciato ufficialmente il GP di Las Vegas. Dal 2023 nel calendario del Mondiale sarà dunque inserito il terzo appuntamento negli Stati Uniti dopo Austin e Miami. Si correrà sulla mitica Strip.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'annuncio era nell'aria ma ora è davvero ufficiale. La Formula 1 nella notte ha comunicato che dal Mondiale 2023 saranno tre le gare che verranno disputate negli Stati Uniti d'America: dopo Austin e Miami, arriva anche il GP di Las Vegas. Dopo oltre 40 anni, dunque, il Gran Premio di Las Vegas sarà nuovamente inserito nel calendario. Nel Nevada infatti si erano corsi già due Gran Premi di F1 nel 1981 e nel 1982. Ma questa sarà la prima volta che le auto di F1 gareggeranno sull'iconica Strip di Las Vegas, con il circuito che attraversa famosi hotel e casinò.

Il Gran premio si correrà dunque lungo la mitica ‘Strip' (il grande viale degli edifici più iconici della città) di sabato sera, la domenica mattina in Europa, a novembre. Le luci e lo spettacolo di Las Vegas si incroceranno con l'emozioni della Formula 1 per uno dei Gran Premi più suggestivi del Mondiale. Il tracciato sarà di 6,12 chilometri, con picchi di velocità stimati di 342 chilometri orari: il programma prevede una corsa da 50 giri. La pista sarà caratterizzata da 14 curve e il progetto prevede tre rettilinei, una sequenza di curve ad alta velocità e una singola sezione di chicane.

“Questo è un momento incredibile per la Formula 1 che dimostra l'enorme appeal e la crescita del nostro sport con una terza gara negli Stati Uniti – ha dichiarato il nuovo CEO di Formula One, l'italiano Stefano Domenicali – Las Vegas è una destinazione conosciuta in tutto il mondo per la sua eccitazione, ospitalità, emozioni e, naturalmente, la famosa Strip". L'entrata in scena di Las Vegas nel calendario di Formula 1 non fa che accrescere ulteriormente il valore del Circus che si correrà in uno dei luoghi più iconici e lussuosi del mondo.

“Non c'è posto migliore per correre la Formula 1 che nella capitale mondiale dell'intrattenimento e non vediamo l'ora di essere qui l'anno prossimo – ha aggiunto ancora Domenicali – Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento, in particolare il governatore Sisolak, la Clark County Commission, Steve Hill presso l'LVCVA e i nostri partner locali".

Le prime impressioni da parte di tifosi e appassionati di Formula 1 sono state subito positive. L'emozione di poter correre un Gran Premio a Las Vegas proprio nella strada più famosa in tutto il mondo fa crescere l'attesa per un appuntamento a dir poco stimolante. "Sarà un evento piuttosto hardcore", ha detto il sette volte campione de mondo Lewis Hamilton quando lo ha scoperto, mentre Pierre Gasly, il pilota dell'AlphaTauri, ha riassunto molte delle risposte dei piloti, dicendo: "Sarà pazzesco".