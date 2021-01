Il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes è l'ultimo pezzo del puzzle per completare la griglia di partenza del Mondiale 2021 di Formula 1. Un rinnovo che sembrava scontato, ma che invece nelle ultime settimane pare essersi complicato a causa di alcune richieste economiche ma anche extra-pista del neo-baronetto che il nuovo triumvirato (Ineos, Daimler e Toto Wolff) al vertice della scuderia al momento non sembra essere disposto ad accettare in pieno.

Quella che sembrava essere una formalità dunque si è trasformata in una trattativa più impervia del previsto con l'annuncio ufficiale che tarda ad arrivare e il pilota britannico campiona in carica che al momento è fuori dal prossimo Mondiale, quello che, qualora vincesse il titolo, gli permetterebbe di staccare Michael Schumacher e diventare il pilota più vincente della storia della Formula 1. Non la pensa così però l'ex patron del Circus Bernie Ecclestone secondo il quale si tratta soltanto di uno show messo in piedi per tenere il sette volte campione del mondo sotto i riflettori anche in questo periodo in cui la Formula 1 è ferma in attesa dell'inizio della nuova stagione.

Il pensiero dell'ex boss della F1 a riguardo è chiaro: si tratta di "puro teatro" dato che non esiste alcuna possibilità che Mercedes e il 36enne di Stevenage non trovino un'intesa per andare avanti insieme. Secondo l'imprenditore britannico infatti se l'accordo non è stato annunciato è soltanto per offrire un motivo per continuare a parlare di Lewis Hamilton anche in questo periodo di stanca.

"Tutto ciò è puro teatro – ha infatti detto Bernie Ecclestone in un'intervista rilasciata al quotidiano svizzero Blick –, così Lewis, in particolare, rimane in prima pagina durante queste monotone settimane" ha quindi sentenziato il magnate novantenne.