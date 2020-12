Per meriti sportivi l'onorificenza l'avrebbe meritata molto prima, ma doveva chiudere una pendenza con il fisco. Ma ora è tutto apposto e Lewis Hamilton chiude il 2020 con il titolo di cavaliere. Il nome del pilota della Mercedes è stato inserito nella ‘Honours List' insieme a quello di tanti personaggi che hanno aiutato la Gran Bretagna nel momento più delicato del Coronavirus e insieme a tanti nomi noti c'è anche quello del pilota che è diventato baronetto.

Lewis Hamilton diventa baronetto

E così a soli 35 anni il sette volte campione del mondo diventa Sir, un onore che era già toccato a due piloti del passato: Jack Brabham e Jackie Stewart, che di titoli ne hanno vinti tre a testa. Non è stato l'unico sportivo a ottenere un'onorificenza in questo 2020, ma è stato l'unico a diventare cavaliere. E ora, banalmente, anche a livello grafico cambierà la vita di Hamilton. Perché quando gli appassionati lo vedranno in tv, sulla griglia di partenza o in un'intervista post-gara nella dicitura troveranno anche la parola Sir prima di Lewis Hamilton, pilota della Mercedes.

Hamilton l'uomo dei record in Formula 1

Un riconoscimento che rende d'orgoglio sicuramente Lewis e tutta la sua famiglia, in particolare il papà che per aiutarlo nella sua carriera fu costretto a fare contemporaneamente tre lavori. Hamilton ha vinto lo scorso 15 novembre in Turchia il settimo titolo Mondiale della sua carriera, ha eguagliato così il record di Michael Schumacher. L'inglese nel corso della stagione 2020 della Formula 1 aveva anche raggiunto e poi superato il primato di vittorie del pilota tedesco e nel prossimo campionato, che partirà nel mese di marzo in Australia, Hamilton cercherà di superare le 100 vittorie e le 100 pole position (ed è già a un buon punto perché ha ottenuto 98 pole in carriera).