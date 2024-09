video suggerito

I rimpianti di Martin per il clamoroso errore commesso a Misano: "La prossima volta farò come Bagnaia" Jorge Martin fa mea culpa dopo l'errore di Misano e il cambio moto immediato dopo l'inizio della breve pioggia. Lo spagnolo ha pagato a caro prezzo quella scelta consentendo a Pecco di chiudere secondo portandosi a -7 in classifica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin ricorderà il Gp di San Marino a Misano Adriatico ancora per molto tempo. Lo spagnolo, primo in classifica generale, è riuscito a rovinare con le sue mani una gara che sicuramente l'avrebbe visto quantomeno sul podio. E invece al passaggio al traguardo finale il pilota del team Pramac si è piazzato solo quindicesimo. Era secondo davanti a Bagnaia fino al settimo giro quando improvvisamente decide di andare ai box e cambiare moto con gomme da bagnato. Tutto questo per via di una lieve pioggia che improvvisamente è caduta sul tracciato romagnolo.

Qualche gocciolina di fatto dato che poco dopo la pioggia è finita premiando coloro i quali invece avevano deciso di proseguire la gara anche con gomme da asciutto. Martin è stato così costretto a tornare ai box per cambiare ancora una volta moto ma a quel punto la frittata era fatta. Al termine della corsa Martin vede andare in fumo il vantaggio su Bagnaia di 26 punti in classifica generale. Il ducatista è a -7 riaprendo completamente il Mondiale. A fine gara il mea culpa: "Dovevo aspettare la scelta di Bagnaia – spiega -. Perché in fondo lui è il mio diretto rivale".

Martin fa mea culpa dopo il cambio moto che gli è costato il podio a Misano

Un errore fatale, sicuramente di valutazione, che è stata quasi una leggerezza imperdonabile per uno che deve difendere il primato. Martin consente anche a Marquez di portarsi a -53 e Bastianini a -62. "Forse avendo più chiaro le condizioni della pista non mi sarei fermato – ha spiegato ancora il pilota a fine partita a Sky -. Mi è mancato anche confrontarmi meglio con il mio team. Almeno oggi ho capito di poter essere veloce su questa pista". Con questa leggerezza si è riaperta nettamente la lotta al titolo che dà grande fiducia a Bagnaia dopo la caduta di Aragon.

"Pensavo di non farcela, quindi ero appena dietro, ad aspettare, aspettare, aspettare… Almeno potevo ottenere un punto" si rammarica ancora Martin a fine gara. Solo in un secondo momento infatti lo spagnolo si è reso conto di averla combinata davvero grossa. "La prossima volta non lo farò più così – ha spiegato – . Mi atterrò alla decisione di Pecco e farò lo stesso! Ho imparato la lezione, e ora è il momento di guardare avanti". Prossimo appuntamento nel weekend del 21-22 settembre in Kazakistan per provare un nuovo allungo.