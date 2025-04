video suggerito

Clamoroso Alonso, il volante dell'Aston Martin si stacca in piena curva: deve rimontarlo al volo Grande spavento per Fernando Alonso nelle prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025: lo sterzo della sua Aston Martin si è staccato improvvisamente mentre stava svoltando in una curva e per evitare un violento incidente lo spagnolo è stato costretto a rimontarlo mentre la macchina procedeva verso le barriere fuori pista.

A cura di Michele Mazzeo

Grande spavento per Fernando Alonso nel corso della seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025. Lo spagnolo è stato infatti protagonista di un inconsueto incidente mentre si trovava sul rettilineo del tracciato di Sakhir che solo il suo sangue freddo ha fatto sì che non avesse conseguenze molto più gravi. Mentre si accingeva a svoltare a destra in curva 1 difatti il due volte campione del mondo ha visto il volante della sua Aston Martin staccarsi improvvisamente.

A quel punto la vettura, che fortunatamente procedeva lentamente, ha proseguito la sua corsa nella larga via di fuga posta a lato della curva rallentando ulteriormente il proprio incedere. Fernando Alonso, dando fondo alla sua grande esperienza, non ha perso la calma e anzi, facendo sfoggio di un grande sangue freddo, è riuscito a mettere a posto lo sterzo e riprendere poi la pista evitando dunque che la sua vettura andasse a sbattere violentemente contro le barriere protettive.

Il team radio andato in scena in quegli istanti con il muretto dell'Aston Martin lascia pensare che lo sterzo avesse già mostrato dei problemi e che si sia staccato nel momento in cui Fernando Alonso stava armeggiando al fine di resettarlo: "Cambia il volante. C'è un problema con il volante, si spegne" aveva infatti detto lo spagnolo ricevendo conferma che qualcosa non andasse come sperato anche dagli ingegneri.

Ad alimentare i dubbi sul fatto che l'incidente sia dovuto a qualche strano esperimento fatto dal team britannico per l'occasione è quanto avvenuto nel momento in cui lo spagnolo ha riportato la vettura ai box con i meccanici della Aston Martin compattatisi per formare un paravento umano al fine di nascondere la monoposto, cosa che ha destato la curiosità degli avversari ma anche del capo degli ispettori FIA Jo Bauer precipitatosi immediamente nel box del team britannico per capire cosa stesse accadendo.