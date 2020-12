Chi è stato il miglior pilota del Mondiale 2020 di Formula 1 secondo gli stessi piloti? I driver del Circus hanno votato per decidere chi si è distinto rispetto agli altri in questa stagione appena conclusa e quali secondo loro sono stati i migliori dieci piloti dell'anno.

Quindici dei venti piloti in griglia hanno votato la loro top-10 in un sondaggio organizzato dalla Formula 1. A questo non hanno partecipato i piloti della Mercedes, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, gli alfieri della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc, e il veterano dell'Alfa Romeo Kimi Raikkonen. I piloti che hanno partecipato alla votazione sono stati dunque: Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon (Renault), Max Verstappen e Alexander Albon (Red Bull), George Russell e Nicholas Latifi (Williams), Lando Norris e Carlos Sainz (McLaren), Kevin Magnussen e Romain Grosjean (Haas), Sergio Perez e Lance Stroll (Racing Point), Pierre Gasly e Daniil Kvyat (Alpha Tauri) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Formula 1 ha chiesto ad ognuno di loro di presentare una classifica dei migliori dieci piloti della stagione. In base al posto occupato nelle singole graduatorie stilate dai 15 piloti di Formula 1 ha poi assegnato a ciascun driver dei punti prendendo come misura l'attuale sistema di punteggio di Formula 1 (il primo in lista 25 punti, il secondo 18, il terzo 15 e così via fino al decimo a cui è stato assegnato un punto). Con la somma di tutte le classifiche stilate dai 15 piloti che hanno partecipato al sondaggio è stata creata una classifica finale che vede Lewis Hamilton in testa davanti a Max Verstappen e Daniel Ricciardo (prima novità rispetto alla classifica dei team principal che vedeva Charles Leclerc in terza posizione, fino quarto invece dopo il voto dei colleghi).

Tra i grandi delusi da questa graduatoria ci sono soprattutto i veterani Sebastian Vettel e Valtteri Bottas finiti entrambi fuori dalla top-10. Stesso discorso per il giovane Lando Norris che, nonostante si sia rivelato uno dei più promettenti giovani in griglia, non ha evidentemente convinto i colleghi. Rispetto alla classifica stilata dai team principal due le novità tra i migliori dieci piloti del Mondiale 2020 con i driver che hanno fatto rientrare nella top-10 Romain Grosjean (nel voto probabilmente ha influito la sua straordinaria forza di volontà nel salvarsi dal terribile incidente nel GP del Bahrain dopo essere stato per oltre 28 secondi avvolto dalle fiamme) e Alexander Albon appena "retrocesso" al ruolo di terzo pilota Red Bull per far spazio al nuovo arrivato Sergio Perez (che lo precede in classifica essendo collocato in settima posizione).

La top-10 dei migliori piloti del Mondiale 2020 di F1 secondo i piloti