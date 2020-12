Chi è stato il miglior pilota del Mondiale 2020 di Formula 1 secondo i team principal? I capi della squadre hanno votato per decidere chi si è distinto rispetto agli altri in questa stagione appena conclusa e chi avrebbero sicuramente preso nella loro squadra se potessero scegliere.

I boss di nove delle squadre in griglia hanno votato il loro pilota numero uno in un sondaggio organizzato dalla Formula 1. L'unico che non ha partecipato è stato il team principal della Ferrari Mattia Binotto. I team principal che hanno partecipato alla votazione sono stati dunque: Cyril Abiteboul (Renault), Christian Horner (Red Bull), Simon Roberts (Williams), Andreas Seidl (McLaren), Guenther Steiner (Haas), Otmar Szafnauer (Racing Point), Franz Tost (Alpha Tauri), Fred Vasseur (Alfa Romeo) e Toto Wolff (Mercedes).

Formula 1 ha chiesto ad ognuno di loro di presentare una classifica dei migliori dieci piloti della stagione. In base al posto occupato nelle singole graduatorie stilate dai capi delle varie scuderie F1 ha poi assegnato a ciascun driver dei punti prendendo come misura l'attuale sistema di punteggio di Formula 1 (il primo in lista 25 punti, il secondo 18, il terzo 16 e così via fino al decimo a cui è stato assegnato un punto). Con la somma di tutte le classifiche stilate dai nove team principal che hanno partecipato al sondaggio è stata creata una classifica finale che vede Lewis Hamilton in testa davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc.

Tra i delusi da questa graduatoria Sebastian Vettel finito fuori dai migliori dieci piloti del lotto e Valtteri Bottas rientrato in top-10 per il rotto della cuffia a parimerito con Pierre Gasly in nona posizione. Davanti al finlandese della Mercedes che ha chiuso il Mondiale in seconda posizione anche il neo-disoccupato Sergio Perez e il talentino della Williams George Russell che nell'unica sua gara con Mercedes, nel GP di Sakhir, lo ha "bastonato" tanto da metterne in discussione il suo futuro nella squadra anglo-tedesca.

La top-10 dei migliori piloti del Mondiale 2020 di F1 secondo i team principal