Griglia di partenza MotoGP GP Qatar 2022, Martin in pole dopo le qualifiche: splendido Bastianini 2° Jorege Martin ha conquistato la pole position del GP del Qatar della MotoGP 2022: lo spagnolo partirà davanti all’italiano del Team Gresini Enea Bastiani e a Marc Marquez nella griglia di partenza della gara sul circuito di Losail. Nono Bagnaia, solo 11° Fabio Quartararo.

A cura di Michele Mazzeo

Jorge Martin partirà in pole position nel GP del Qatar che apre il Mondiale della MotoGP 2022. Lo spagnolo del Team Pramac ha preceduto nelle qualifiche di oggi l'italiano del Team Gresini Enea Bastianini e all'otto volte campione del mondo Marc Marquez. Solo nono scatterà invece Pecco Bagnaia con la Ducati del team ufficiale. Quarta fila addirittura per il campione in carica Fabio Quartararo con la Yamaha che scatterà appena davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli.

MotoGP Qatar, la griglia di partenza per la gara di domani

1ª Fila: 1. Jorge Martin (Ducati Team Pramac); 2. Enea Bastianini (Ducati Team Gresini); 3. Marc Marquez (Honda)

2ª Fila: 4. Jack Miller (Ducati); 5. Aleix Espargaro (Aprilia) ; 6. Pol Espargaro (Honda)

3ª Fila: 7. Brad Binder (KTM); 8. Joan Mir (Suzuki); 9. Francesco Bagnaia (Ducati)

4ª Fila: 10. Alex Rins (Suzuki) ; 11. Fabio Quartararo (Yamaha); 12. Franco Morbidelli (Yamaha)

5ª Fila: 13. Johann Zarco (Ducati Team Pramac); 14. Miguel Oliveira (KTM); 15. Marco Bezzecchi (Ducati Team VR46)

6ª Fila: 16. Takaaki Nakagami (Honda Team LCR); 17. Luca Marini (Ducati Team VR46); 18. Alex Marquez (Honda Team LCR)

7ª Fila: 19. Maverick Vinales (Aprilia); 20. Andrea Dovizioso (Yamaha WithU); 21. Fabio Di Giannantonio (Ducati Team Gresini)

8ª Fila: 22. Remy Gardner (KTM Tech3); 23. Raul Fernandez (KTM Tech3); 24. Darryn Binder (Yamaha WithU)

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q2:

Jorge Martin (Ducati Team Pramac) 1:53.011 Enea Bastianini (Ducati Team Gresini) +0.147 Marc Marquez (Honda) +0.272 Jack Miller (Ducati) +0.287 Aleix Espargaro (Aprilia) +0.308 Pol Espargaro (Honda) +0.335 Brad Binder (KTM) +0.339 Joan Mir (Suzuki) +0.396 Francesco Bagnaia (Ducati) +0.400 Alex Rins (Suzuki) +0.470 Fabio Quartararo (Yamaha) Franco Morbidelli (Yamaha)

Q1:

