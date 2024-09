video suggerito

Franco Colapinto sorprende a Baku, nel team radio l’argentino mostra tutto il suo stupore Franco Colapinto è entrato in Formula 1 senza grancassa, a Baku, in un tracciato complicatissimo, ha fatto qualcosa di fenomenale portando la Williams al 9° posto nelle Qualifiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

In Formula 1 ci è arrivato un po' in sordina, così, quasi nascosto, tra una gara e l'altra. Tra l'ennesima delusione di Sargeant in Olanda e il Gp di Monza. L'annuncio di Franco Colapinto come partner di Albon per le ultime nove gare aveva creato polemiche, soprattutto per le parole del team principal Wolves su Mick Schumacher. A Monza si è ben comportato, ha disputato un weekend di buon livello. Zero punti, ma con la Williams fare meglio era impossibile Nelle Qualifiche di Baku ha sbalordito, forse la Formula 1 ha un nuovo ragazzo terribile, di sicuro l‘Argentina torna a competere nel circus a grandi livelli dopo una quarantina d'anni.

Colapinto a Baku disputa il secondo Gp in Formula 1

Franco Colapinto fa parte dell'Academy della Williams, a livello di Formula 2 e Formula 3 ha ottenuto buoni risultati, ma non ha mai strappato l'occhio, ora è in Formula 1, ma il suo posto è a tempo. Perché il suo posto se lo prenderà Sainz nel 2025, ma è l'occasione della vita e c'è la possibilità di farsi notare. Quello che ha fatto nel sabato di Baku è davvero da 10 e lode, non ci fosse stato un Leclerc stellare sarebbe stato lui, Colapinto, il pilota del giorno.

Colalpinto fa il fenomeno nelle Qualifiche di Baku

Quello di Baku è un circuito molto complicato, durissimo, sbagliare è facile. Lui è stato perfetto. Nelle Fp3 si è difeso bene, è stato sempre tra i primi. Si pensava a un minor carico di benzina, a gomme nuove o giochi di scie. Magari era pure quello. Ma nelle Qualifiche Colapinto è stato costantemente davanti pure a piloti di livello altissimo.

Qualcosa che non era facile nemmeno da sognare, per questo classe 2001 dalle chiare origini italiane. Le Qualifiche le ha chiuse al 9° posto. Dunque top ten e brivido della Q3. Un risultato storico per lui e per l'Argentina, che dal 1982 non portava un pilota nella top ten delle Qualifiche.

Il tema radio dell'argentino diventa popolare

L'argentino ha espresso tutta la sua gioia per il passaggio in Q3 con un team radio allegro e stupito nel quale ha mostrato tutto il suo calore latino. Il team radio di gioia di Colapinto è davvero splendido, lo stupore e la gioia e il ‘vamos' finale.

Ma sono le parole post Qualifica che conquistano la scena e fanno capire la voglia di Colapinto, che ha detto: "Cinque minuti prima delle prove libere 1 mi sono tagliato l'orecchio. Sono diventato sordo. Volevano mettermi dei punti di sutura. Ho detto loro: ‘Come fate a ricucirmi cinque minuti prima? Siete pazzi". Da quel momento in poi ha volato a Baku.