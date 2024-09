video suggerito

Corinna Schumacher litiga col capo della Williams durante il GP Monza: non ha gradito una frase Nel corso del weekend del GP d’Italia della Formula 1 2024 di scena a Monza, appena fuori dal paddock sarebbe andata in scena un’accesa lite tra la moglie di Michael Schumacher e il team principal della Williams James Vowles: a Corinna non sarebbe andata giù una frase detta pubblicamente dall’uomo su suo figlio Mick. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante il weekend del GP d'Italia della Formula 1 2024, tra le tante novità, quella che ha sorpreso maggiormente è sta la decisione della Williams di licenziare Logan Sargeant per rimpiazzarlo fino a fine stagione con il debuttante argentino Franco Colapinto (che poi nella gara vinta dalla Ferrari di Leclerc se l'è cavata molto bene sfiorando la zona punti).

Inizialmente però la scelta della scuderia britannica di optare per un rookie anziché su un pilota più esperto, data l'evidente necessità di ridurre gli incidenti, aveva creato diverse perplessità tra appassionati, giornalisti e addetti ai lavori, tanto che nelle sessioni con i media del giovedì a Monza il team principal James Vowles si è trovato a dover spiegare i motivi che lo hanno indotto a fare questa scelta e perché non è invece andato su un driver più esperto tra quelli attualmente fuori dalla F1. E, rispondendo alle domande con la sua tradizionale schiettezza, il manager inglese si è lasciato andare anche a qualche commento sui piloti scartati, e proprio uno di questi sembra essere alla base del litigio avuto il giorno successivo con la moglie dell'amico Michael Schumacher, Corinna Betsch, presente un po' a sorpresa nel paddock del circuito brianzolo per l'intero weekend del Gran Premio che ha visto tante volte trionfare il marito.

Stando a quanto riporta Chris Medland su Motor Sport Magazine infatti, Corinna si è arrabbiata con il team principal della Williams non per il fatto che abbia preferito Franco Colapinto al figlio Mick Schumacher bensì per i commenti fatti su di lui. Nello specifico a far scattare l'ira della donna sarebbe stata la frase "Mick non è un pilota speciale, è solo bravo". Una frase per la quale il giorno successivo si è poi scusato pubblicamente spiegando anche cosa intendesse realmente dire:

Leggi anche Verstappen frustrato come non mai durante la gara di Monza: pugni al volante e team radio al veleno

"Ho letto i titoli dei giornali questa mattina, e ho notato che quello che è saltato all'occhio delle mie dichiarazioni di ieri è stato l'uso della parola ‘speciale' parlando di Mick (Schumacher, ndr) e, prima di tutto, voglio chiarire cosa intendevo. Non sono qui per sminuire Mick. Mick è in un team campione del mondo (Mercedes, ndr) che lo ha scelto come pilota di riserva. E ovviamente ci sono delle ragioni se lo hanno scelto, innanzitutto perché è un pilota incredibilmente forte.

La parola ‘speciale' la uso riferendomi a pluricampioni del mondo come Ayrton Senna fondamentalmente, o anche Lewis (Hamilton, ndr). Chiaramente ho capito che fare questo paragone è una cosa stupida. Mi sono scusato anche con Mick. Lui non mi ha detto nulla, ma per me è importante, perché è incredibilmente vicino a me e mi è semplicemente sembrato completamente sbagliato (quello che ho detto, ndr). Quindi, più di ogni altra cosa, volevo che fosse abbondantemente chiaro. Non dubitiamo delle sue capacità, ma noi come Williams vogliamo andare avanti con la nostra Academy. Ha senso quello che stiamo facendo" ha difatti detto pubblicamente al venerdì il team principal della scuderia britannica.

Ma, secondo quanto riportato dal rispettato giornalista di Formula 1 Chris Medland, sembrerebbe che le scuse, in privato con Mick e poi in pubblico ai microfoni della TV ufficiale della F1, non siano bastate a James Vowles per placare la rabbia di Corinna Schumacher che gli avrebbe animosamente espresso il suo pensiero a riguardo al venerdì sera, davanti ad altre persone appena fuori dal paddock, mentre il team principal della Williams stava lasciando il circuito di Monza per far rientro in hotel.