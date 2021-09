Formula 1 oggi, orari TV GP Olanda su TV8 e Sky: dove vederlo in streaming e TV Oggi domenica 5 settembre alle ore 15 la partenza del GP d’Olanda di Formula 1 2021 sul circuito di Zandvoort: Max Verstappen ancora in pole position, al suo fianco in griglia di partenza c’è Lewis Hamilton. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz scattano dalla terza fila. Il GP di F1 di oggi è trasmesso in TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 dalle ore 18.00.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi a distanza di 36 anni dall'ultima volta la Formula 1 torna in pista a Zandvoort per la gara del GP d'Olanda, tredicesima tappa del Mondiale di F1 2021: la Red Bull di Max Verstappen parte ancora in pole position dopo aver preceduto di appena 38 millesimi Lewis Hamilton nelle qualifiche. Terza fila in griglia di partenza tutta Ferrari con Charles Leclerc 5° e Carlos Sainz 6° dopo aver rischiato di non prendere parte al Q1 a causa dell'incidente nelle FP3. Parte settimo Giovinazzi con l'Alfa Romeo. A caccia di rimonta sia Lando Norris 13° e Sergio Perez 16°. La partenza della gara del GP d'Olanda di Formula 1 è prevista oggi alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 dalle ore 18.00.

Formula 1 Gp Olanda, gli orari TV di oggi: a che ora inizia la gara

La partenza della gara del GP d'Olanda di Formula 1 è fissata per oggi alle ore 15.00. Quello l'orario in cui, dopo il giro di formazione, i 20 piloti scatteranno dalla griglia di partenza per disputare il tredicesimo gran premio stagionale. Prima volta a Zandvoort per la F1 moderna. L'ultima gara del Circus sulla pista olandese risale infatti al 1985 e in quell'occasione a vincere fu Niki Lauda che precedette Alain Prost e Ayrton Senna.

F1 oggi in TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Zandvoort

Tutte le gare del Mondiale di Formula 1 2021 sono trasmesse in diretta TV su Sky e in live streaming su Sky Go. Non fa eccezione il GP d'Olanda che si può vedere sui canali satellitari Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). È possibile vedere la gara di Formula 1 di oggi in diretta streaming anche NOW, solo dopo però aver acquistato il ticket per il singolo evento. Diversi gli orari TV invece per quanto riguarda la trasmissione in chiaro del GP d'Olanda con la gara olandese che va in onda in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle 18.00. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini, mentre Marc Genè e Matteo Bobbi si occupano del commento tecnico.