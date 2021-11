Formula 1, GP Qatar prove libere 2: Bottas è il più veloce, problemi per Verstappen. Flop Ferrari Bottas davanti a tutti nelle FP2 del GP del Qatar di Formula 1. Il finlandese precede Gasly. Solo 3° Verstappen condizionato da problemi al DRS della sua Red Bull. Ancora 4° Hamilton dietro al rivale per il titolo Mondiale. Sessione negativa per la Ferrari: Sainz 10°, Leclerc 13°.

A cura di Michele Mazzeo

Scampato il pericolo per una penalità retroattiva nei confronti di Max Verstappen, i piloti tornano in pista sul circuito di Losail per la seconda sessione di prove libere del GP del Qatar, terzultimo round del Mondiale di Formula 1 2021. A differenza della mattina in cima alla tabella dei tempi non c'è una Red Bull: il più veloce nelle FP2 è stato infatti Valtteri Bottas che con la sua Mercedes ha preceduto Pierre Gasly che si conferma in gran forma dopo il secondo posto conquistato nelle Libere 1.

Chiude in terza posizione invece Max Verstappen, dominatore delle FP1, che paga dei problemi al DRS della sua Red Bull che lo hanno costretto a stare a lungo al box in questa seconda sessione. Nonostante ciò l'olandese ha preceduto il rivale per il titolo Lewis Hamilton che termina in quarta posizione. FP2 negative per la Ferrari con Carlos Sainz che conclude 10° e Charles Leclerc che finisce addirittura fuori dalla top-10 ottenendo soltanto la 13a miglior prestazione cronometrica della sessione. Piloti del Cavallino che si beccano quasi mezzo secondo dal Lando Norris della McLaren diretta concorrente per il terzo posto nella classifica Costruttori.

Formula 1, GP Qatar FP1: risultati, tempi e classifica