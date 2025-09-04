Formula 1, GP Monza: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Questo è il weekend del Gran Premio di Monza, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Un fine settimana intenso ed attesissimo dagli appassionati, che riempiranno l'autodromo nonostante una deludente annata della Ferrari, che giunge al GP Italia con un doppio amarissimo ritiro in Olanda. Il programma parte con le prove libere del venerdì, il 5 settembre, prosegue con le Fp3 e le Qualifiche sabato 6 settembre. Mentre domenica 7 settembre alle ore 15 prenderà il via il Gran Premio d'Italia. Nel 2024 trionfò Leclerc davanti a Piastri e Norris.

Quali sono gli orari del Gran Premio d'Italia e dove sarà possibile vederlo? Gli orari sono quelli canonici delle gare europee. Naturalmente diretta totale su Sky Sport F1 e NOW, in diretta si potranno seguire in chiaro anche le Qualifiche e la gara di Monza, uno dei due Gp trasmessi live anche su TV8.

A Monza, a meno di clamorosissime sorprese, sarà ancora lotta tra le due McLaren per la vittoria. Piastri dopo il successo di Zandvoort ha fatto un bel passo in avanti, grazie anche al ritiro di Lando Norris, ora distante di 34 punti. L'australiano correrà con il cuore più leggero. Di terzi incomodo ce ne sono potenzialmente parecchi, perché nessuno svetta e la pista super veloce potrebbe regalare posizioni importanti magari nuovamente ad Hadjar o alle Aston Martin. Anche se Verstappen, Russell e Leclerc sono quelli che ambiscono alla seconda fila e al podio.

Leclerc vuole riscattarsi, dopo la grande delusione dell'Olanda, così come Lewis Hamilton che dopo due gare senza punti correrà con una bella zavorra: cinque posizioni di penalità in griglia. Deve svoltare pure Kimi Antonelli, che negli ultimi nove Gp solo in due occasioni è andato in zona punti.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Monza

Venerdì 5 settembre

12:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

16:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

12:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1) 16:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1) Sabato 6 settembre

11:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

15:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1 e Sky Sport 1, differita su TV8 alle 18:30)

11:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1) 15:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1 e Sky Sport 1, differita su TV8 alle 18:30) Domenica 7 settembre

15:00 Gara F1 (Sky Sport F1 e Sky Sport 1, differita su TV8 alle 18:00).

Dove vedere il GP Monza F1 in diretta TV e in streaming

Sky trasmetterà integralmente il weekend di gara: prove libere, Qualifiche e Gran Premio d'Italia tutti su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming sempre abbonati con Sky Go e per gli abbonati di NOW. Commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chincherò, con loro anche l'ex pilota Ferrari Ivan Capelli e Matteo Bobbi.

Le Qualifiche e la gara di Monza di F1 si potranno seguire in diretta TV anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Alle 16 scattano le Qualifiche, alle 15 di domenica invece il Gp d'Italia. Streaming gratis sul sito tv8.it.