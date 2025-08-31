Isack Hadjar rompe il trofeo per il terzo posto in Olanda: gaffe a ripetizione nella festa

Isack Hadjar l'ha combinata grossa e non ci riferiamo solo all'eccezionale impresa nel GP d’Olanda di Formula 1, dove ha conquistato il primo storico podio della sua carriera. Il pilota della Racing Bulls, infatti, durante la premiazione ha rotto il trofeo vinto pochi minuti prima. I festeggiamenti per l’impresa di Zandvoort gli hanno giocato un brutto scherzo.

Isack Hadjar rompe il trofeo del terzo classificato nel GP Olanda

La scena è stata immortalata sul profilo ufficiale della Formula 1. Qualcosa è andato storto durante le celebrazioni per il terzo posto nel Gran Premio d’Olanda: il francese naturalizzato algerino si è ritrovato con la coppa in mano e la base a terra. Il trofeo bianco e azzurro, praticamente, si è spezzato a metà. Sorpreso e incredulo, Isack ha iniziato persino a ridere, mentre alle sue spalle partiva la festa con fiumi di champagne.

Hadjar e le gaffe in Olanda

Una scena divertente, che chiude una serie di gaffe compiute da Hadjar, non abituato alle premiazioni in Formula 1. Appena uscito dall’abitacolo, il pilota della Racing Bulls non sapeva dove andare ed è stato indirizzato dagli addetti ai lavori. Il copione si è ripetuto poco dopo, quando è salito sul palco, con Isack che ha preso la direzione sbagliata.

Giornata indimenticabile per lui, partito in seconda fila nella griglia di partenza. Una gara intelligente la sua, con il colpo di scena finale: il suo quarto posto si è trasformato in un podio a causa del ritiro inaspettato di Norris, che stava dominando la gara davanti a tutti.

Tra un’emozione e l’altra, ecco come ha provato a sintetizzare la sua giornata di grazia: "Sono molto contento di me stesso perché siamo riusciti a salire sul podio, sono molto contento del mio team. È sempre stato il mio obiettivo fin da quando ero bambino, questo primo podio è il primo passo e spero che ce ne siano molti altri. È surreale… Ciò che mi ha sorpreso è stato mantenere il quarto posto per tutta la gara. Purtroppo, abbiamo approfittato del ritiro di Lando. La macchina è rimasta sui binari per tutto il weekend".