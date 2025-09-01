Kimi Antonelli stroncato da Villeneuve: “Tutti in F1 sanno cosa succede a Zandvoort in quel punto”

Dopo un avvio brillantissimo Kimi Antonelli sta pagando l'inesperienza in questa sua prima stagione in Formula 1. La pole della Sprint a Miami una perla, poi il buio, eccetto il podio del Canada. Solo due volte in zona punti nelle ultime nove gare, solo un punto nelle ultime cinque. Poco, pochissimo. Ma Toto Wolff ha sempre detto che il suo primo anno non fa testo, è ‘solo' una stagione di apprendistato, dalla prossima non ci saranno più scuse. In Olanda, però, il pilota italiano dopo una bella rimonta ha distrutto la gara di Leclerc, massacrato sui social, tanto da dover disattivare i commenti sul suo profilo Instagram, e soprattutto da Jacques Villeneuve, campione del mondo 1997, che lo ha distrutto dicendo: "Forse la Formula 1 è semplicemente troppo per lui".

L'incidente tra Antonelli e Leclerc in Olanda

Kimi Antonelli a Zandvoort ha commesso un errore davvero pesante. Un errore di valutazione, come lui stesso ha dichiarato subito dopo la gara. L'errore gli è costato caro, ma è costato tantissimo a Leclerc, che ha dovuto ritirarsi vanificando una gara di livello altissimo. Critiche a profusione per il 19enne pilota, che continua a incassarne. L'errore indubbiamente c'è, è conclamato, lo sa lui stesso, ma la ferocia per certi commenti fa impallidire. Parole terribili e inaccettabili. Durissimo è stato anche Jacques Villeneuve, che a differenza dei leoni da tastiera almeno sa di quello che parla.

Villeneuve durissimo con Kimi: "Un calcolo sbagliato"

Parlando con Sky il canadese è entrato a gamba tesa nei confronti del pilota teenager definendolo scarso e spiegando perché l'errore di Antonelli è stato molto grave: "Questa è una manovra che potresti aspettarti in Formula 4 o Formula 3, da un pilota inesperto. Non era una questione di spingere troppo al limite, ma di un calcolo completamente sbagliato. Non avrebbe dovuto provarci. Poi si è innervosito ed è stato persino penalizzato per aver superato i limiti di velocità in pitlane. Forse la Formula 1 è semplicemente troppo per lui".

"Deve essere più bravo se vuole restare in Formula 1"

Villeneuve ha messo ulteriormente il dito nella piaga perché non ha dato attenuanti all'italiano: "L'età non è una giustificazione. In F1 conta solo la prestazione. Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno iniziato da giovanissimi e hanno subito dimostrato di appartenere a questa categoria. Antonelli invece era due lunghezze di macchina dietro, su quale pianeta poteva pensare che il sorpasso avrebbe funzionato? Tutti sanno che a Zandvoort la linea interna non funziona a meno che tu non sia già affiancato. Lui non lo era. Deve essere migliore di così se vuole restare in Formula 1″.

Le parole di Antonelli: "La prossima volta ci penserò due volte"

Niente lacrime come a Spa, ma tanta consapevolezza nel post-gara per Antonelli che ha dichiarato a caldo: "Ci ho provato perché è molto difficile sorpassare, ma è stato un po' troppo. A un certo punto ho solo provato a lasciarlo andare, ma non è bastato. La prossima volta probabilmente ci penserò due volte prima di fare la mossa, a meno che non sia sicuro al 100% di riuscirci. Sapevo che probabilmente era la migliore occasione che avevo per superarlo perché ero molto vicino a lui, aveva una gomma più fredda. Ho solo provato a muovermi, ma era un po' troppo. Quando ho visto che stava tornando davanti, ho provato a lasciarlo andare, ma non è bastato".