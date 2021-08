Formula 1 2021, gli orari TV su TV8 e Sky del GP Belgio a Spa Gli orari TV del GP del Belgio a Spa-Francorchamps, dodicesimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021 : il programma completo con orario di prove libere, qualifiche e gara e programmazione TV di Sky e TV8 in diretta e in differita. Ecco dove vedere da venerdì 27 a domenica 29 agosto tutto il week end del primo Gran Premio di F1 dopo la sosta estiva.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la sosta per le vacanze estive il campionato Mondiale di Formula 1 2021 riparte dal GP del Belgio, dodicesimo round stagionale, sullo storico circuito di Spa-Francorchamps in programma dal 27 al 29 agosto con prove libere, qualifiche e gara. Riparte dal tracciato belga dunque il duello tra il pilota Mercedes Lewis Hamilton, tornato in vetta alla classifica piloti, e l'alfiere della Red Bull Max Verstappen, reduce dalla doppia delusione a Silverstone prima e in Ungheria poi. La Ferrari invece torna in pista con Sainz e Leclerc (che a Spa ha conquistato la sua prima vittoria in F1) pronti a confermare i miglioramenti lasciati intravedere prima della sosta.

Il dodicesimo appuntamento del Mondiale F1 2021 andrà in scena sullo storico circuito di Spa-Francorchamps che piange l'ex direttrice Nathalie Maillet, vittima della furia omicida del marito. Per il week end è previsto il programma tradizionale delle altre gare in calendario (che ha da poco visto la cancellazione del GP del Giappone): le prime prove libere andranno in scena venerdì 27 agosto 2021, mentre sabato 28 e domenica 29 agosto si proseguirà con qualifiche e gara. Per quanto concerne gli orari TV, il Gp del Belgio 2021 si potrà vedere in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NOW, ma qualifiche e gara saranno trasmesse in differita anche in chiaro su TV8.

Orari F1 GP Belgio, il programma di libere, qualifiche e gara

Questo il programma del GP del Belgio, dodicesimo round del campionato Mondiale di Formula 1 2021 che andrà in scena sul circuito di Spa-Francorchamps da venerdì 27 a domenica 29 agosto, con tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 27 agosto

FP1: 11:30 – 12:30

FP2: 15:00 – 16:00

FP3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Gran Premio: 15:00

Formula 1 su Sky, orari TV della diretta del GP Belgio a Spa

Come tutti gli appuntamenti del Mondiale di Formula 1 2021 anche il GP del Belgio a Spa sarà trasmesso in diretta TV e in diretta streaming da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Questo il palinsesto della pay tv per vedere in diretta le tre sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara del GP del Belgio:

Venerdì 27 agosto – Prove Libere

FP1 (venerdì 27 agosto ore 11:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP2 (venerdì 27 agosto ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP3 (sabato 28 agosto ore 12:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Q1, Q2 e Q3 (sabato 28 agosto ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Gran Premio (domenica 29 agosto ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Spa, dove vederla in chiaro

Il GP del Belgio di Formula 1 in programma nel week end 27-29 agosto 2021 sul circuito di Spa-Francorchamps sarà trasmesso in differita anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) dove sarà possibile seguire le qualifiche e la gara.

Sabato 28 agosto – Qualifiche

Qualifiche (sabato 28 agosto ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:30 (orario da confermare)

Gran Premio (domenica 29 agosto ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:00 (orario da confermare)

Le caratteristiche del circuito di Spa-Francorchamps

Quello del circuito di Spa-Francorchamps su cui si correrà il GP del Belgio con i suoi 7.004 metri è il più lungo tracciato del Mondiale di Formula 1 2021. La configurazione attuale esiste, con qualche modifica, dal 1979 e conserva molte delle spettacolari curve di quel mitico percorso. Tutti associano Spa all’Eau Rouge (la sequenza di curve più famosa al mondo) e al Raidillon ma sulla Pouhon e la Blanchimont si raggiungono carichi laterali fra i più elevati di tutto il calendario. Spa è tra i circuiti più amati dai piloti di Formula 1, con il suo mix di lunghi rettilinei e curve veloci e impegnative (19 le curve totali ma solo 8 di queste richiedono una frenata) che consentono loro di spingere le auto al limite delle capacità.