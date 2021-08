Cancellato il GP del Giappone di Formula 1 2021 “a causa della complessa situazione pandemica” La Formula 1 ha annunciato la cancellazione del GP del Giappone dal calendario del Mondiale 2021 a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. La stessa Formula 1 ha annunciato che lo spazio lasciato vuoto in calendario dopo la defezione del gran premio giapponese sarà colmato con un altro GP che sarà annunciato successivamente.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 ha annunciato la cancellazione del GP del Giappone dal calendario del Mondiale 2021 a causa dell'acuirsi dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 nel Paese asiatico. La stessa Formula 1 ha annunciato che lo spazio lasciato vuoto in calendario dopo la defezione del gran premio giapponese che era originariamente in programma nel week end del 10 ottobre sarà colmato con un altro GP che sarà annunciato successivamente:

"In seguito alle discussioni con gli organizzatori e le autorità del Giappone – si legge nella nota diramata dalla F1 –, il governo giapponese ha deciso di annullare la gara in questa stagione a causa delle complessità in corso della pandemia nel Paese. La Formula 1 – prosegue il comunicato di Liberty Media – sta lavorando sui dettagli del nuovo calendario e annuncerà i dettagli nelle prossime settimane. La Formula 1 ha dato prova in questa stagione e nel 2020 che si può adattare e trovare soluzioni di fronte alle incertezze ed è entusiasta del livello di interesse mostrato dalle diverse sedi per ospitare eventi del campionato in questo e nei prossimi anni".

Dopo Cina, Canada, Singapore e Australia, dunque anche il Giappone è costretto a ritirarsi dal calendario originario della Formula 1 2021. La gara di Suzuka sarà certamente sostituita con la F1 che adesso valuta diverse alternative: tra queste anche un ritorno del Circus al Mugello o ad Hockenheim come avvenuto nella passata stagione. Non è da escludere anche l'aggiunta di un secondo appuntamento su un circuito già in calendario come già avvenuto con il back-to-back sul Red Bull Ring con il GP di Stiria e il GP d'Austria.