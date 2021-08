Tragedia a Spa, la direttrice del circuito di F1 uccisa dal marito: l’uomo si è poi suicidato Nathalie Maillet, direttrice del circuito di Spa-Francorchamps che ospita la Formula 1, è stata assassinata insieme ad un amico in Belgio questa mattina dal marito Franz Dubois che poi si è suicidato. La donna che aveva 51 anni è stata sorpresa nella sua casa di Gouvy. Si tratta probabilmente di un crimine passionale.

A cura di Michele Mazzeo

Tragedia in Belgio dove si è compiuto un crimine passionale che riguarda da vicino il mondo dei motori: il noto boss dello storico circuito di Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet, questa mattina è stato assassinato dal marito. Secondo le prime indiscrezioni la 51enne era a casa sua a Gouvy con un amico quando entrambi sono stati uccisi dal marito della donna, Franz Dubois, che poi si è suicidato. In lutto dunque tutto il mondo del motorsport sconvolto dalla notizia arrivata questa mattina dal Belgio.

Dubois infatti, come la moglie, era anche una figura ben nota nel mondo del motorsport belga, come proprietario del team e come uno dei co-fondatori della popolarissima serie VW Fun Cup. Maillet, che aveva 51 anni, era figlia di un pilota automobilistico e aveva gestito un rinomato studio di architettura prima di prendere le redini di Spa-Francorchamps nel 2016 con l'obiettivo di modernizzare il circuito e le sue infrastrutture.

Maillet era in procinto di supervisionare un significativo piano pluriennale di revisione e diversificazione della leggendaria pista delle Ardenne, che dovrebbe includere anche il ritorno delle corse motociclistiche a Spa in futuro. La tragedia è avvenuta mentre Spa-Francorchamps ospita la finale del Rally di Ypres, ottava prova del Campionato del Mondo Rally 2021 con la Formula 1 che proprio a Spa riprenderà la sua stagione dopo la pausa estiva il prossimo 29 agosto con il Gran Premio del Belgio.