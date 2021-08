F1 2021, prove libere del GP Belgio in diretta: a che ora e dove vederle Dopo la pausa estiva oggi la Formula 1 riparte dal circuito di Spa-Francorchamps, dove si disputa il Gran Premio del Belgio di F1. Il 12° appuntamento del Mondiale 2021 sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Sky. Ecco il programma e gli orari delle tre sessioni di prove libere in programma oggi venerdì 27 agosto e domani sabato 28 agosto.

A cura di Michele Mazzeo

Le sessioni di prove libere di oggi aprono il dodicesimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021. Dopo la pausa estiva piloti del Circus ripartono dal GP del Belgio. Si corre sullo storico tracciato del circuito di Spa-Francorchamps, dove nella scorsa stagione ad imporsi è stato l'attuale leader della classifica Lewis Hamilton e due anni fa Charles Leclerc centrò il suo primo successo in Formula 1 con la Ferrari. Ad aprire le danze le prime prove libere in programma venerdì 27 agosto. Sia questi test che la sessione di sabato saranno trasmessi in esclusiva da Sky in diretta su Sky Sport Uno 201 Sky Sport F1. Le prove libere del GP Belgio non saranno invece disponibili in chiaro su TV8, dove però sarà possibile assistere a qualifiche e gara in differita.

Prove libere F1 GP Belgio, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1 inizieranno oggi con le due sessioni del venerdì che dureranno un'ora ciascuna. L'orario è quello consueto con la FP1 che prenderà il via oggi alle ore 11.30 sul tracciato del circuito di Spa-Francorchamps. La seconda sessione di prove libere, FP2 è invece in programma nel primo pomeriggio con l'orario d'inizio fissato alle ore 15.

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Spa

Dunque dopo le prime due sessioni di prove libere del venerdì in programma alle 12:30 e alle 16, i test per i 20 piloti della Formula 1 proseguiranno nella giornata di domani sabato 28 agosto con la FP3 che anticiperà poi le qualifiche vere e proprie. La terza e ultima sessione di libere inizierà domani alle ore 12 e si chiuderà due ore prima della sfida per la composizione della griglia di partenza in programma alle 15. Ecco orari e diretta TV delle prove libere del Gran Premio del Belgio di F1. Sarà possibile seguirle in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming sull'app Sky Go.

Leggi anche Qualifiche F1 del GP Ungheria: a che ora e dove vederle su TV8 e Sky