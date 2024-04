Il calendario della Formula 1 2025, tutte le date e i GP del mondiale di F1: cambia la gara inaugurale

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La FIA e la Formula 1 hanno annunciato il calendario per la stagione 2025 che segnerà il 75° anniversario del Campionato del mondo FIA di Formula Uno. Il calendario prevede 24 gare e che vedrà qualche cambiamento rispetto a quello di quest'anno: la prima e la seconda tappa non saranno più quella in Bahrain e dell’Arabia Saudita, in osservanza del Ramadan e queste due gare si si terranno ad aprile; si partirà il 16 marzo in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Il Giappone rimane ad aprile.

Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha parlato così dopo l'ufficialità: "Il calendario 2025 del Campionato del mondo di Formula Uno FIA, approvato dal World Motor Sport Council, è un ulteriore esempio della nostra missione collettiva di raggiungere obiettivi di sostenibilità attraverso la regionalizzazione degli eventi".

Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1, ha dichiarato: “Il 2025 sarà un anno speciale in quanto celebreremo il 75º anniversario del Campionato Mondiale di Formula 1 della FIA, ed è proprio quel lascito ed esperienza che ci permette di proporre un calendario così solido. Ancora una volta, visiteremo 24 incredibili località in tutto il mondo, offrendo gare di altissimo livello, ospitalità e intrattenimento, che saranno apprezzati da milioni di fan in tutto il mondo".

Il calendario completo 2025 della Formula 1

GP Australia (14 Marzo – 16 Marzo): Gara 05.00

(14 Marzo – 16 Marzo): GP Cina (21– 23 Marzo): Gara 09.00

(21– 23 Marzo): GP Giappone (4 – 6 Aprile): Gara 07.00

(4 – 6 Aprile): GP Bahrain (11 – 13 Aprile): Gara 16:00

(11 – 13 Aprile): GP Arabia Saudita (18 – 20 Aprile): Gara 18.00

(18 – 20 Aprile): GP Miami (2 – 4 Maggio): Gara 22.00

(2 – 4 Maggio): GP Emilia Romagna (16 – 18 Maggio): Gara 15.00

(16 – 18 Maggio): GP Monaco (23 – 25 Maggio): Gara 15.00

(23 – 25 Maggio): GP Spagna (30 – 1 Giugno): Gara 15.00

(30 – 1 Giugno): GP Canada (13 – 15 Giugno): Gara 20.00

(13 – 15 Giugno): GP Austria (27 – 29 Giugno): Gara 15.00

(27 – 29 Giugno): GP Gran Bretagna (4 – 6 Luglio): Gara 16.00

(4 – 6 Luglio): GP Belgio (25 – 27 Luglio): Gara 15.00

(25 – 27 Luglio): GP Ungheria (1 – 3 Agosto): Gara 15.00

(1 – 3 Agosto): GP Paesi Bassi (29 – 31 Agosto): Gara 15.00

(29 – 31 Agosto): GP Italia ( 5 – 7 Settembre): Gara 15.00

( 5 – 7 Settembre): GP Azerbaigian (19 – 21 Settembre): Gara 13.00

(19 – 21 Settembre): GP Singapore (3 – 5 Ottobre): Gara 14.00

(3 – 5 Ottobre): GP Stati Uniti (17 – 29 Ottobre): Gara 21.00

(17 – 29 Ottobre): GP Città del Messico (24 – 26 Ottobre): Gara 21.00

(24 – 26 Ottobre): GP Brasile (7 – 9 Novembre): Gara 18.00

(7 – 9 Novembre): GP Las Vegas (20 – 22 Novembre): Gara 07.00

(20 – 22 Novembre): GP Qatar (28 novembre – 30 Novembre): Gara 18.00

(28 novembre – 30 Novembre): GP Abu Dhabi (5 – 7 Dicembre): Gara 14.00