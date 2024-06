Flavio Briatore ritorna in Formula 1, è ufficiale: alla Alpine con un nuovo incarico

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Flavio Briatore fa il suo ritorno ufficiale in Formula 1. Ad annunciarlo è stata la Alpine con la quale l'imprenditore piemontese si è legato nel ruolo di consigliere esecutivo (Executive Advisor). Dopo i rumors degli ultimi mesi, ecco la nota ufficiale diramata dal team di Enstone arrivata nel venerdì che apre il GP di di Spagna: "BWT Alpine F1 Team annuncia Flavio Briatore come consigliere esecutivo Il BWT Alpine F1 Team può confermare che Flavio Briatore è stato nominato dal CEO del Gruppo Renault Luca de Meo suo consigliere esecutivo per la Divisione Formula Uno". Un'impresa non semplice viste le difficoltà del team francese.

La Alpine è finita nella parte bassa della griglia e ora sta cercando di risollevarsi con una forte rifondazione interna. Briatore dunque sarà al fianco dello stesso presidente e Amministratore delegato, Luca De Meo, come consigliere esecutivo. Il lavoro di Briatore dovrebbe così concentrarsi però anche sullo scouting o l'approfondimento del mercato piloti ma soprattutto sulle valutazioni relative alla struttura attuale del team. Briatore torna nel team francese 14 anni dopo il caso "Crashgate".

Il ruolo di Briatore alla Alpine

Quello di Briatore può essere considerato come un ritorno dato che un tempo da team principal con Michael Schumcher pilota vinse i suoi primi due titoli mondiali con il team che all'epoca si chiamava Benetton. Nei decenni successivi le vittorie con Fernando Alonso nel periodo in cui il team si chiamava Renault. Oggi alla Alpine, a 74 anni, per lui potrebbe essere l'inizio di una nuova sfida. Il lavoro da fare però sembra essere enorme. Una rifondazione da apportare quasi in tutti i settori per risollevare un team in forte discesa in questo momento.

Eppure nel 2021 ci fu il clamoroso successo di Ocon in Ungheria senza dimenticare il quarto posto nel 2022 in classifica Costruttori e il sesto nel 2023. Ora però le cose sembrano essere totalmente cambiate con appena cinque punti in otto gare totalizzati insieme da Gasly e Ocon il cui rapporto non sembra essere dei migliori. Briatore avrà dunque la possibilità di dare un forte sostegno al team provando magari, con la sua esperienza, a creare nuovamente i presupposti per arrivare ai successi di un tempo che l'hanno reso celebre al mondo della Formula 1.

