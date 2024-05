Succede di tutto a Montecarlo, vola l’Alpine di Ocon! Gasly furioso: “Ma perché lo ha fatto?!?”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Incredibile primo giro del GP di Monaco: il terribile incidente che ha distrutto la Red Bull di Sergio Perez, coinvolgendo le Haas di Hulkenberg e Magnussen, ha prodotto lo stop della gara a Montecarlo con l'esibizione della bandiera rossa. In precedenza si era fermato poco dopo il via Carlos Sainz per una foratura dopo un contatto in partenza con Piastri (il ferrarista potrà comunque ripartire dalla sua terza piazzola in griglia al nuovo start), ma c'è stato anche un assurdo scontro tra le due Alpine di Pierre Gasly e Sebastian Ocon, con quest'ultimo che ha provato un sorpasso che in quel momento non stava né in cielo né in terra, soprattutto considerando che i due sono compagni di squadra. Una manovra punita dai commissari con 10 secondi di penalità.

Furioso il team radio di Gasly: "Ma che cosa ha fatto?!? Cosa ha fatto? Ma perché ha provato ad attaccarmi?!?". E ancora, dopo che dal muretto gli avevano detto che comunque c'era bandiera rossa: "L'intera macchina è danneggiata!". Una manovra insensata quella di Ocon, che è entrato duro all'interno del compagno di squadra poco prima dell'ingresso del tunnel. I due piloti francesi dell'Alpine peraltro non sono esattamente due amici, per storie pregresse.

Un rapporto gelido che era stato esplicitato tempo fa dallo stesso Gasly, le cui storie tese con Ocon risalgono ai tempi dei kart, coinvolgendo anche le rispettive famiglie: "È la storia delle nostre vite che ci divide. La collaborazione funziona ancora bene perché tutti e due vogliamo vincere, e questo è possibile solo se si lavora come squadra e all'interno della squadra. A livello personale non c'è alcun rapporto tra noi, e neanche mi serve. Quello di cui ho bisogno è che lui lavori il più possibile per la squadra, per me è sufficiente. La mia attenzione non è rivolta a lui, io voglio battere tutti. E naturalmente se ci riesco batto anche lui". Intanto oggi non è andata esattamente bene tra i due…

