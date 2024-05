video suggerito

Flavio Briatore ritorna in Formula 1, ha detto sì all’Alpine: avrà un ruolo speciale Flavio Briatore potrebbe tornare molto presto in Formula 1. Il presidente Renault Luca De Meo gli ha chiesto di risollevare l’Alpine. Briatore avrebbe un ruolo da supervisore speciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Aveva detto che in Formula 1 difficilmente ci sarebbe tornato. Ma la passione per il mondo dei motori c'è sempre e davanti alla chiamata di Luca De Meo ha capitolato. Flavio Briatore starebbe per tornare in Formula 1 e sarebbe pronto a dire sì all'Alpine. L'imprenditore piemontese è pronto a imbarcarsi in un'altra impresa difficile. Perché il team francese vive difficoltà notevoli ed è finito nei bassi fondi della griglia.

Briatore ha vinto 7 titoli Mondiali in F1 e ha lanciato Schumacher e Alonso

La notizia è clamorosa. Il presidente della Renault Luca de Meo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ha chiesto a Flavio Briatore di aiutare l'Alpine, che è scivolata sempre più verso il baratro. Briatore ha accolto l'invito. Non sarà team principal, come un tempo, ma sarà una sorta di speciale supervisore e il suo ruolo non prevede alcun coinvolgimento costante nell'attività in pista.

Un rientro in grande stile per chi ha scritto la storia della Formula 1. Briatore nel 1994 e nel 1995 vinse il titolo Mondiale di Formula 1 con Schumacher, che lanciò da ragazzino. La stessa cosa la fece con Fernando Alonso, scoperto da giovanissimo, e due volte campione (2005, 2006).

Ora l'impresa più dura: risollevare l'Alpine

Sette i titoli Mondiali vinti da team principal per Briatore, che dalla F1 tecnicamente è uscito di scena nel 2009 in seguito al Crashgate di Nelson Piquet jr nel GP di Singapore (2008). Venne radiato, ma poi riabilitato, e ha mantenuto diversi rapporti stretti con vive il circus in tutti questi anni – era anche presente a Monte Carlo in occasione del Gp.

Dare una mano alla Alpine non sarà semplice. Il team, che ha la denominazione Alpine (storico marchio di automobili) dal 2021, è in progressiva discesa. Nel 2021 il clamoroso successo di Ocon in Ungheria. Nel 2022 il quarto posto nei Costruttori, sesto nel 2023. Ora appena due punti in otto gare, con il dualismo interno pesante tra Gasly e Ocon.

