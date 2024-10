video suggerito

Kamala Harris svela la passione per la Formula 1 e zittisce gli scettici con la chicca su Hamilton La candidata democratica alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti Kamala Harris ha rivelato di essere una grande appassionata di Formula 1 e tifosa di Lewis Hamilton facendo sorgere dubbi sul fatto che possa trattarsi soltanto di un modo per attirare consensi in campagna elettorale: sospetti che ha però immediatamente spazzato via dimostrando di conoscere veramente il Circus e le principali notizie che lo riguardano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Formula 1 sta acquistando sempre maggior interesse negli Stati Uniti tanto che è entrata addirittura nel dibattito delle elezioni presidenziali. Ma a parlarne, contrariamente a quanto si poteva pensare, non è stato il candidato repubblicano Donald Trump (amico del campione del mondo del 1978 Mario Andretti e più volte è stato visto aggirarsi nel paddock durante i GP di F1 che ogni anno si svolgono sul suolo americano), bensì la sua avversaria, la candidata del Partito Democratico, Kamala Harris che, nell'intervista con il noto conduttore radiofonico Howard Stern, ha rivelato di essere una grande appassionata di quello che è il campionato di corse automobilistiche più famoso al mondo e di fare il tifo per il britannico Lewis Hamilton (che in passato ha attaccato pubblicamente Trump e sostenuto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris) suscitando sospetti per una possibile "passione ad orologeria" che però ha immediatamente messo a tacere.

Donald Trump, l'avversario di Kamala Harris nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, nel paddock della Formula 1 durante lo scorso GP di Miami mentre parla col pilota McLaren Lando Norris e con il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem

"È così bella! La adoro, come tutta la mia famiglia. Una volta che inizi…dovresti guardarla, potresti diventarne dipendente" ha infatti risposto la candidata democratica nella corsa alla Casa Bianca ad un Howard Stern che invece trova la Formula 1 noiosa. Una rivelazione che, dato il momento in cui è arrivata (con la F1 che nel weekend del 20 ottobre sarà di scena al COTA di Austin, in Texas, per il GP degli Stati Uniti e in quello del 24 novembre invece sarà in Nevada per il GP di Las Vegas), ha inevitabilmente instillato il dubbio espresso immediatamente dopo dal conduttore: "Lo stai dicendo perché sei in campagna elettorale?" ha difatti ribattuto immediatamente Stern.

Dopo aver ammesso che, dato il pochissimo tempo libero, ultimamente non sta riuscendo a seguire le gare ("No, oh mio Dio, no! In realtà, di recente non sono riuscita a guardarla molto perché sono in campagna elettorale e poi, a seconda di dove corrono, capita che devi svegliarti troppo presto"), Kamala Harris è riuscita a zittire gli scettici mostrando di conoscere dei dettagli del Circus di cui solo gli appassionati sono a conoscenza.

Rivelando di tifare per Lewis Hamilton infatti la candidata del Partito Democratico alla presidenza degli Stati Uniti ha voluto dimostrare di conoscere anche i prossimi movimenti per quel che riguarda il mercato piloti e il fatto che il sette volte campione del mondo a fine stagione dirà addio alla Mercedes per trasferirsi alla Ferrari. A Kamala Harris è bastato dunque pronunciare tre parole ("Lascerà la Mercedes") per diradare i dubbi che la sua passione per la Formula 1 non è soltanto uno spot da campagna elettorale.