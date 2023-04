Fiorello fa un appello alla Ferrari in diretta TV: sfotte Leclerc e si dimentica di Sainz Nel corso della trasmissione Viva Radio2 Fiorello ha ironizzato sulla situazione attuale della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 2023 prendendo in giro i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. E dello spagnolo si scorda addirittura il nome.

A cura di Michele Mazzeo

Durante l'ultima puntata di Viva Rai2 Rosario Fiorello con la canonica ironia e quell'arguto sarcasmo che lo contraddistingue ha parlato della complicata situazione della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 2023 creando qualche polemica tra i supporter della scuderia di Maranello. Lo showman siciliano commentando una notizia che è stata riportata da diverse testate, quella riguardante l'uomo che sfrecciava a 253 km/h in autostrada a bordo di una Lamborghini, ne ha approfittato per mandare una frecciatina alla squadra del Cavallino, che ha appena perso un altro pezzo importante dell'organigramma.

"Voglio fare un appello alla Ferrari che è un po' così così in questo periodo – ha difatti esordito il comico dopo aver letto la notizia –: ma prendete lui! Questo va a 253 km/h in autostrada, figuriamoci cosa può fare in un circuito!" ha quindi ironizzato il presentatore di Viva Rai2 tra le risate generali proponendo ai dirigenti del Cavallino di assumere come pilota l'uomo alla guida della Lamborghini beccato a dal telelaser della polizia di Cremona a sfrecciare oltre i 250 chilometri orari in autostrada.

A quel punto Fiorello ha poi tirato in ballo anche i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz che non stanno attraversando un ottimo momento: sul monegasco l'ombra addirittura di una rescissione anticipata del contratto che sarebbe legata proprio al suo scarso rendimento in questo avvio di stagione, mentre lo spagnolo deve ancora smaltire la beffa della penalità rimediata nel GP d'Australia per la quale i commissari F1 hanno rigettato il diritto di revisione chiesto dal team di Maranello.

"Prendete lui, ancora stiamo con Leclerc – ha difatti ironicamente detto lo showman siciliano sfottendo il 25enne di Monte-Carlo – e… l'altro. Come si chiama l'altro? Fonzie?" ha quindi aggiunto Fiorello prima che dal pubblico presente gli venisse suggerito il nome di Sainz.

Nonostante quello del conduttore di "Viva Rai2" fosse evidentemente uno sketch comico, quest'ultima battuta, immortalata in un video divenuto immediatamente virale sui social network, ha suscitato qualche risentimento tra i sostenitori del pilota spagnolo della Ferrari "dimenticato" da Fiorello che invece conosceva benissimo il suo compagno di squadra, nonché primo rivale, Charles Leclerc.