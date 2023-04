Terremoto in Ferrari, va via anche Mekies: sarà il nuovo team principal dell’AlphaTauri Altro improvviso addio per la Ferrari a Mondiale F1 2023 in corso: il direttore sportivo Laurent Mekies lascia Maranello, è stato annunciato dall’AlphaTauri come prossimo team principal.

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del GP dell'Azerbaijan, quarto round del Mondiale di Formula 1 2023, per la Ferrari arriva un altro improvviso scossone. Dopo le dimissioni di David Sanchez, un'altra figura di spicco dell'organigramma della Scuderia del Cavallino lascia infatti Maranello per accasarsi in un team rivale. Si tratta dell'attuale direttore sportivo Laurent Mekies annunciato dall'AlphaTauri come prossimo team principal della squadra di Faenza a partire dal 2024, quando cioè Franz Tost lascerà la guida della compagine di Faenza che avrà anche un nuovo amministratore delegato.

"L'ex dirigente della FIA Peter Bayer entrerà a far parte del team come amministratore delegato entro la fine dell'anno, mentre Franz Tost lascerà il ruolo di Team Principal alla fine della stagione 2023. Laurent Mekies, attuale Direttore Sportivo della Ferrari, si unirà alla Scuderia AlphaTauri come nuovo Team Principal in una data da confermare – si legge infatti nell'improvviso annuncio fatto dalla scuderia satellite della Red Bull alla vigilia del GP dell'Azerbaijan –. Riconoscendo il suo contributo di lunga data al Team e ai suoi piloti, Franz continuerà a lavorare con la Scuderia AlphaTauri in un ruolo di consulenza nel 2024.

La nomina di Laurent Mekies a Team Principal della Scuderia AlphaTauri riporta l'attuale Direttore Sportivo della Ferrari nel Team con cui ha ottenuto molti dei suoi primi successi, prima come ingegnere di pista e infine come ingegnere capo e responsabile delle prestazioni del veicolo. Dopo il suo primo periodo a Faenza, Laurent ha trascorso quattro anni alla FIA come Direttore della Sicurezza e Vice Direttore di Gara, prima di entrare in Ferrari nel 2018 – prosegue poi la nota –. Con Laurent responsabile delle operazioni quotidiane del team, comprese le operazioni tecniche, di produzione, di supporto e del team di gara e in combinazione con il ruolo strategicamente focalizzato di Peter Bayer, creeranno un nuovo e dinamico team di leadership con pari responsabilità" chiosa quindi il comunicato diramato dall'AlphaTauri.

"Innanzitutto, vorrei rendere omaggio a Franz per l'ottimo lavoro che ha svolto in quasi due decenni alla guida di Faenza. Gli auguro ogni bene per il futuro e so che sia io che Peter faremo affidamento sul suo contributo e sui suoi consigli nei tempi a venire. Guardando avanti, sono onorato di assumere il ruolo di Team Principal e di tornare nella squadra dove ho trascorso gran parte della mia carriera iniziale. La Scuderia AlphaTauri ha tutti gli ingredienti necessari per un maggiore successo in futuro e in tandem con Peter non vedo l'ora di realizzarlo" sono state invece le prime dichiarazioni pubbliche rilasciate dall'attuale Direttore Sportivo della Ferrari Laurent Mekies dopo la nomina a Team Principal dell'AlphaTauri a partire dal 2024.

La Ferrari non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione riguardo all'addio di Laurent Mekies e se questo continuerà o meno a mantenere il ruolo di DS della Scuderia del Cavallino fino al termine della stagione, prima cioè di andare a guidare il muretto dei rivali dell'AlphaTauri. Difficile ad oggi pensare che l'ingegnere francese, già annunciato come team principal della squadra satellite dei rivali della Red Bull, possa continuare a lavorare a Maranello fino al termine della stagione. Molto più probabile che venga sollevato (o comunque lasci volontariamente) il suo incarico per effettuare il canonico periodo di "gardening" che chi cambia squadra in Formula 1 è quasi sempre tenuto a rispettare.