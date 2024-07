video suggerito

Wolff macerato per l’addio di Hamilton: “Non è stato un divorzio amichevole, la Ferrari ha sbagliato” Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari non è stato affatto un solo semplice passaggio formale, il team principal della Mercedes rivela di averla presa male e attacca, però, anche il team di Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Mercedes è tornata fortissima. Nelle ultime cinque gare è la scuderia che ha fatto più punti di tutti, ha vinto due GP e ottenuto due pole position. D'incanto si è tornati indietro di quasi tre anni quando Hamilton lottava per il titolo con Verstappen. L'orizzonte ora è limpido e mentre nel futuro si sogna proprio SuperMax, Toto Wolff torna a parlare dell'addio di Lewis e le modalità della trattativa nascosta con la Ferrari che lo hanno fatto infuriare, e non la prima volta che l'imprenditore austriaco parla di questo argomento.

Wolff punzecchia Hamilton e se la prende con la Ferrari

Hamilton alla Ferrari era una cosa che pareva folle solo a pensarci, e invece sarà così: è così, ma si parla al futuro, perché dal 2025 Lewis vestirà di rosso. Toto Wolff, che ancora non ha annunciato il nome del sostituto del sette volte campione del mondo, è tornato a parlare di quell'addio e dei momenti concitati che hanno seguito la trattativa. Il rapporto con Hamilton è sempre stato buono, e il contratto firmato fino al 2024 apriva in teoria all'addio: "Con Lewis c’è sempre stato un rapporto professionale e personale, ma l’ultimo contratto a breve termine ci apriva ad uno scenario di questo tipo".

Wolff ci è rimasto molto male per le tempistiche. Hamilton si presentò a casa sua poche ore prima dell'ufficialità, e questo al boss della Mercedes non è piaciuto. Ma è stata soprattutto la Ferrari ad aver infastidito Toto: "Quello che mi ha fatto male, però, è stata la totale assenza di un tempo di reazione. Tutto è successo tutto in un giorno e la soffiata alla stampa è arrivata nel momento in cui stavamo riflettendo sulle tempistiche dell’annuncio. La notizia chiaramente è trapelata dalla Ferrari, tra l’altro proprio nel giorno della comunicazione dei loro risultati finanziari".

"Non abbiamo divorziato in modo amichevole, ma lo capisco"

Certo tra Wolff e Hamilton tutto liscio non è stato, soprattutto nel post-annuncio, ma oggi il numero uno della Mercedes guarda avanti e non vuole cancellare, ma con onestà ha detto pure che il divorzio non è stato amichevole: "Il rapporto personale tra me e Lewis non ne ha risentito, ve lo posso assicurare. Se mi metto nei suoi panni posso pure capirlo. La Mercedes non stava andando bene e si trovava probabilmente nell’ultimo terzo della sua carriera. Tutti vogliono indossare i colori della Ferrari e lui si è trovato nella condizione di dover scegliere l’ultimo contratto. Inoltre, pure a livello economico le condizioni si sono rivelate parecchio favorevoli. Ho capito le sue motivazioni, sono assolutamente in pace con lui. Il nostro rapporto è molto più profondo. Non abbiamo divorziato amichevolmente, ma ho compreso i motivi che l’hanno portato a compiere questa scelta”.

