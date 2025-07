Toto Wolff e l’insolito rapporto con Hamilton: “Mi mostra i suoi flirt e chiede: esco con lei?”

Quello tra Lewis Hamilton e Toto Wolff è un rapporto che va oltre il mondo delle corse e le gare di F1. D'altronde l'attuale pilota Ferrari ha lavorato tante stagioni a braccetto con il Team Principal e CEO della scuderia Mercedes‑AMG Petronas, portando a casa successi e soddisfazioni. Le ultime parole di Wolff la dicono lunga su quanto sia unico il feeling tra i due, nonostante la rivalità in pista.

Toto Wolff e il rapporto con Lewis Hamilton dopo il suo trasferimento in Ferrari

Il massimo dirigente della Mercedes, intervenuto sulle colonne del The Wall Street Journal Magazine, ha spiegato come si è evoluto il rapporto con Hamilton dopo il suo approdo in Ferrari. La separazione non ha certo interrotto l'amicizia, che è ancora forte. Basti pensare che anche in occasione dei weekend, spesso e volentieri, Lewis fa capolino negli uffici della Mercedes.

E qui i due si ritrovano anche con altri amici e colleghi: "Lewis è rimasto un amico. Passa in ufficio nel weekend! Parla con gli ingegneri, prende qualcosa da mangiare. Dopo molti Gran Premi, torna con me. Quindi abbiamo ancora la vecchia gang: Valtteri Bottas, George Russell, Lewis Hamilton e io che voliamo di ritorno dalle gare".

Rivali in pista, amici fuori. Amicizia vera in F1

Quasi superfluo sottolineare come questo sia inusuale nel mondo della competizione. Una cosa sono le gare, un'altra invece è l'amicizia. Wolff è chiaro più che mai: "Situazione insolita nel mondo delle corse? Molto, ma io ho cercato di essere molto aperto e dire: ascolta, in pista vogliamo batterti. Su questo non c’è dubbio. Ma sono 12 anni che siamo in questo rapporto. Ci fidiamo l’uno dell’altro".

Hamilton e i consigli richiesti a Toto Wolff

E come ogni amicizia che si rispetti, i due parlano anche di situazioni legate alla vita privata, comprese quelle della sfera affettiva: "Sto vivendo una vita diversa attraverso i suoi occhi, sai, mi mostra i suoi flirt, con chi esce, e mi chiede ‘Dovrei provarci con questa ragazza oppure no?'. E io gli dico, ‘Sì, dovresti! E poi raccontami com’è andata!'".

D’altronde lo stesso Hamilton, già al momento dell’inizio della sua avventura in Ferrari, aveva manifestato tutto il suo rispetto e l’affetto per l’ex team principal e amico, spiegando che il loro legame sarebbe rimasto forte. Una storia iniziata nel 2013 e che ha portato alla vittoria di 7 titoli costruttori e 6 titoli piloti. Risultati che sono stati possibili anche grazie al loro feeling unico.