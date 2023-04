Leclerc può lasciare la Ferrari, svelata la clausola segreta: si deciderà a fine estate Leclerc e la Ferrari potrebbe separarsi in vista del 2024: il consulente della Red Bull, Helmut Marko, ha spiegato come potrebbe avvenire il divorzio fra la scuderia di Maranello e il pilota monegasco.

A cura di Vito Lamorte

Il 2024 potrebbe portare grandi cambiamenti con il mercato dei piloti in Formula 1. Sono tanti i sedili chiacchierati e uno di questi, oltre a Lewis Hamilton in scadenza di contratto con la Mercedes, è quello di Charles Leclerc.

Il pilota monegasco della Ferrari dopo tre gare è decimo nella classifica dedicata con 6 punti, mentre un anno fa era leader del Mondiale con 71: una differenza di punti che ha creato un certo malumore a Maranello non solo per le ambizioni stagionali, ma ora si inizia a mettere in discussione la permanenza dello stesso Leclerc.

Charles è stato sfortunato in questo avvio di stagione, con la gara in Bahrain in cui si è ritirato per un problema tecnico e ha compromesso anche quella successiva dell’Arabia Saudita, mentre in Australia è andato fuori pista al primo giro.

Nelle ultime settimane, anche per via di questi risultati non proprio all'altezza della Ferrari e per la scadenza a fine 2024 del suo contratto con la Ferrari, Leclerc è stato accostato alla Mercedes in caso di addio di Lewis Hamilton.

Questa ipotesi è sempre stata negata dal pilota del Cavallino Rampante, ma nelle ultime ore è stata svelata una clausola che non rende così impossibile la fine del rapporto tra lui e la Ferrari.

A svelarla è stato il consigliere Red Bull, Helmut Marko, che a Sport Bild ha parlato di Leclerc e Sainz ha dichiarato: "Al momento a Maranello non ha senso voler fare a meno di Carlos Sainz, che sta facendo un buon lavoro. Per quanto riguarda Charles Leclerc, invece, la situazione è diversa. È comune che il pilota debba conquistare un numero minimo di punti più o meno poco dopo la pausa estiva: se non si raggiunge quel quantitativo di punti, entrambe le parti sono libere di rescindere il contratto".

Si tratta di una dinamica che Marko ha conosciuto alla Red Bull con Vettel, quando andò alla Ferrari nel 2015, e a spiegarlo è stato lui stesso: "Questa clausola permise a Sebastian Vettel di unirsi alla Ferrari nel 2015".

Sia Sainz e Leclerc hanno entrambi un contratto in scadenza a fine 2024 ma non è chiaro se sia prevista una clausola legata ai punti o meno. In pratica, basandoci su questa ricostruzione, l'eventuale divorzio tra Leclerc e la Ferrari potrebbe verificarsi a una condizione e i sei punti in classifica attuali potrebbero portare all'attivazione della ‘clausola prestazione' in estate. Staremo a vedere.